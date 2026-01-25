自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》大谷翔平、賈吉首度夢幻同台！頒獎晚宴雙雙放閃感謝愛妻

2026/01/25 15:51

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇二刀流球星大谷翔平和洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）分別勇奪國聯和每聯年度MVP，今天出席全美棒球記者協會（BBWAA）舉辦的晚宴，兩人首度夢幻同台獲獎，致詞最後也不忘放閃，感謝愛妻的支持與陪伴。

全美棒球記者協會晚宴是BBWAA每年都會舉辦的例行活動，凡是獲選為兩聯盟MVP、塞揚獎、新人王等年度獎項的得主都會受邀出席，今年將迎來第101屆，眾多球星齊聚一堂、共進晚餐。

大谷翔平今天與愛妻真美子共赴此次盛會，他在致詞時發表2分半鐘的全英文演說，他感謝將票投給他的記者，這座MVP對他意義非凡，能再次獲獎，更是讓他感觸良多，同時也非常感謝道奇球團的高層、教練團、隊友以及經紀人，在這一年來給他的幫助和鼓勵。大谷翔平最後說道：「我要感謝在日本的家人，以及我深愛的妻子真美子、我的女兒，還有Decoy，謝謝你們讓我的人生完整，謝謝你們一直陪伴在我身邊，謝謝。」

賈吉壓軸登台發表致詞，他非常感謝妻子薩曼莎（Samantha Bracksieck），謝謝她多年來的愛與支持，如果沒有她，自己不可能站在這裡，需要她的時候，她就是我的打擊教練也是他的心理治療師，真的什麼都能做。更重要的是，她給了我人生中最棒的禮物，就是美麗的女兒諾拉（Nora Rose Judge），成為父親真的是非常美好的一件事情，只要回到家看到她們的笑容，那就是全部，真的會徹底改變你看待事情的方式。

賈吉。（法新社）賈吉。（法新社）

