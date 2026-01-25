自由電子報
體育 即時新聞

澳網》喬科維奇贏球關鍵就在首盤！拿下後已狂飆87連勝

2026/01/25 15:31

喬科維奇。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕喬科維奇（Novak Djokovic）已經挺進2026年澳洲網球公開賽男單16強，並集滿大滿貫400勝穩居史上第一人，38歲塞爾維亞老將的贏球關鍵就在首盤，只要拿下迄今狂飆87連勝，形成網壇另類紀錄。

據ATP官網統計，經驗豐富且效率驚人的喬科維奇一旦先馳得盤，對於對手來說就麻煩大了。從2023年戰績48勝2負、2024年35勝0負，到2025年雖飽受傷病所苦，仍維持30勝0負，加上今年墨爾本公園3連勝，現已延續首盤到手的87場不敗傳奇，而且喬科維奇上回因此遭逆轉輸球，還是2023年溫布頓錦標賽冠軍戰，當時5盤大戰被西班牙後浪艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）以1：6、7：6（8：6）、6：1、3：6、6：4拖垮。

ATP官網指出，喬科維奇贏得首盤後的戰績證明，他是一旦取得優勢就能牢牢把握住機會的贏家，不僅能先發制人，還可以全神貫注、精準執行，直到最終鎖定勝局，「這波連勝揭示喬科維奇能力的精髓：一旦取得領先，他的身心節奏就能保持穩定。在關鍵時刻，當對手試圖反撲，他很少出現失誤。堅如磐石的底線技術，壓力下能保持專注、冷靜和比賽智慧，這些特質正是其輝煌職業生涯的關鍵所在。」

