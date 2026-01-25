印尼大師賽》陳雨菲直落二拍下泰國美少女歐帕妮普 本季首冠入袋

陳雨菲拿下印尼大師賽女單冠軍，本季首冠入袋。（歐新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕中國名將陳雨菲今天在超級500系列印尼羽球大師賽女單決賽，以23：21、21：13擊敗泰國19歲美少女歐帕妮普（Pitchamon Opatniputh），收下本季首冠。

世界排名第4的陳雨菲今年曾於馬來西亞、印度公開賽打進4強，但尚未闖進決賽，這週她在4強賽擊敗日本名將奧原希望，收下本季首張決賽門票，今天和歐帕妮普爭冠，過去雙方僅交手過一次，當時由陳雨菲收下勝利。

世界排名36歐帕妮普曾於2023年勇奪世青女單金牌，去年在台北公開賽收下亞軍，被譽為依瑟儂（Ratchanok Intanon）接班人，這週在印尼也有不俗表現，一路過關斬將闖進4強，昨天以直落二拍下世界排名42的馬來西亞女將蕾莎娜（Letshanaa Karupathevan），生涯首度打進500等級女單決賽。

今天開賽雙方你來我往，首局陳雨菲最多取得14：9領先，且率先逼出局點，但歐帕妮普很快後來居上，化解3個局點追平，最終仍以21：23敗下陣來。第2局陳雨菲也是在開局取得9：5優勢並率先拿下第11分，戰成11平之後，陳雨菲連拿5分擴大領先，並以21：13收下勝利。

