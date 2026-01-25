自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

格鬥》影城化身熱血擂台「暴風小子」青柳克明與廖翔震撼對決

2026/01/25 16:13

「暴風小子」青柳克明（左）與「台灣Diaz」廖翔在影城擂台對決。（秀泰影城提供）「暴風小子」青柳克明（左）與「台灣Diaz」廖翔在影城擂台對決。（秀泰影城提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕台北大巨蛋秀泰影城週日搖身一變，化身最強綜合格鬥擂台，由兩大職業好手「暴風小子」青柳克明與「台灣Diaz」廖翔上演震撼對決，為巨石強森最新電影《重擊人生》熱血造勢。

大巨蛋秀泰影城舉辦結合電影精神與真實格鬥競技的綜合表演賽，現場拳拳到肉、氣氛沸騰，讓觀眾在大銀幕之外，也能近距離感受格鬥賽事的速度、力量與技巧，成為吸睛的娛樂與運動跨界焦點。台日混血的青柳克明人氣極旺，展現穩健扎實技術與高頻率進攻，還多次嘗試以招牌「暴風拳」尋求終結；至於鬥志旺盛的廖翔，則發揮多元打擊與穩定控場能力，高壓對抗下依然清晰判斷，攻守互換間掌控節奏，影城現場宛如職業格鬥殿堂，引來掌聲與驚呼連連。

為確保賽事專業與觀賞品質，主辦單位特地邀請國際知名賽事ONE Championship官方裁判鄭宇哲現場執法與解說，身兼台灣職業格鬥賽事WOTD創辦人之一的他，憑藉豐富國際經驗與判讀，讓整場比賽節奏更加流暢。主持人則由「泰拳甜心」BonBon 王芃文擔綱，結合專業背景與亮眼氣場的魅力，成功炒熱氣氛，帶領觀眾更深入理解賽事細節。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中