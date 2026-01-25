格鬥》影城化身熱血擂台「暴風小子」青柳克明與廖翔震撼對決

「暴風小子」青柳克明（左）與「台灣Diaz」廖翔在影城擂台對決。（秀泰影城提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕台北大巨蛋秀泰影城週日搖身一變，化身最強綜合格鬥擂台，由兩大職業好手「暴風小子」青柳克明與「台灣Diaz」廖翔上演震撼對決，為巨石強森最新電影《重擊人生》熱血造勢。

大巨蛋秀泰影城舉辦結合電影精神與真實格鬥競技的綜合表演賽，現場拳拳到肉、氣氛沸騰，讓觀眾在大銀幕之外，也能近距離感受格鬥賽事的速度、力量與技巧，成為吸睛的娛樂與運動跨界焦點。台日混血的青柳克明人氣極旺，展現穩健扎實技術與高頻率進攻，還多次嘗試以招牌「暴風拳」尋求終結；至於鬥志旺盛的廖翔，則發揮多元打擊與穩定控場能力，高壓對抗下依然清晰判斷，攻守互換間掌控節奏，影城現場宛如職業格鬥殿堂，引來掌聲與驚呼連連。

請繼續往下閱讀...

為確保賽事專業與觀賞品質，主辦單位特地邀請國際知名賽事ONE Championship官方裁判鄭宇哲現場執法與解說，身兼台灣職業格鬥賽事WOTD創辦人之一的他，憑藉豐富國際經驗與判讀，讓整場比賽節奏更加流暢。主持人則由「泰拳甜心」BonBon 王芃文擔綱，結合專業背景與亮眼氣場的魅力，成功炒熱氣氛，帶領觀眾更深入理解賽事細節。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法