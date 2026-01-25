路跑》濁水溪紫金馬拉松竹山站 日本企業家嵜本晃次奪冠

2026濁水溪紫金馬拉松花城竹山站21公里組冠軍嵜本晃次，是日本知名能量凝膠SAURUS JAPAN株式會社總裁。（竹山鎮公所提供）

〔記者張協昇／南投報導〕2026濁水溪紫金馬拉松花城竹山站今（25日）舉行，其中21公里薯力全開組冠軍嵜本晃次（KOJI SAKIMOTO）大有來頭，他是日本知名能量凝膠SAURUS JAPAN株式會社總裁，去年11月即在彰化田中馬拉松全馬男子組，以2小時41分45秒奪冠。

南投縣名間、竹山及雲林縣林內公所，為推廣濁水溪畔美景，舉辦濁水溪紫金馬拉松賽事，花城竹山站今壓軸登場。比賽結果，21公里薯力全開組，由嵜本晃次（KOJI SAKIMOTO）以1小時19分03秒奪冠。嵜本晃次是日本知名企業家嵜本三兄弟之一，他的大哥是日本大阪的超人氣排隊高級生吐司品牌「嵜 SAKImoto」的創辦人嵜本將光，排行老二的嵜本晃次則是能量凝膠SAURUS JAPAN株式會社總裁，弟弟嵜本晋輔原為Ｊ聯賽足球選手，後來創辦名牌收購專賣店東證母公司上市公司 Valuence Holdings。

嵜本晃次事業經營得有聲有色，除能量凝膠，還開展了飯店、房地產等事業，更熱愛馬拉松及三鐵運動，甚至自己舉辦活動賽事，其跑者Youtube頻道擁有眾多訂閱數，近幾年來也積極與日本跑者同好來台參加跑遍台灣活動。

嵜本晃次衝抵終點，以1小時19分03秒，在2026濁水溪紫金馬拉松花城竹山站奪冠。（竹山鎮公所提供）

日本知名企業家嵜本晃次（中）在2026濁水溪紫金馬拉松花城竹山站奪冠，與2、3名跑者合影。（竹山鎮公所提供）

