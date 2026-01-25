自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 休閒運動 路跑

路跑》濁水溪紫金馬拉松竹山站 日本企業家嵜本晃次奪冠

2026/01/25 16:43

2026濁水溪紫金馬拉松花城竹山站21公里組冠軍嵜本晃次，是日本知名能量凝膠SAURUS JAPAN株式會社總裁。（竹山鎮公所提供）2026濁水溪紫金馬拉松花城竹山站21公里組冠軍嵜本晃次，是日本知名能量凝膠SAURUS JAPAN株式會社總裁。（竹山鎮公所提供）

〔記者張協昇／南投報導〕2026濁水溪紫金馬拉松花城竹山站今（25日）舉行，其中21公里薯力全開組冠軍嵜本晃次（KOJI SAKIMOTO）大有來頭，他是日本知名能量凝膠SAURUS JAPAN株式會社總裁，去年11月即在彰化田中馬拉松全馬男子組，以2小時41分45秒奪冠。

南投縣名間、竹山及雲林縣林內公所，為推廣濁水溪畔美景，舉辦濁水溪紫金馬拉松賽事，花城竹山站今壓軸登場。比賽結果，21公里薯力全開組，由嵜本晃次（KOJI SAKIMOTO）以1小時19分03秒奪冠。嵜本晃次是日本知名企業家嵜本三兄弟之一，他的大哥是日本大阪的超人氣排隊高級生吐司品牌「嵜 SAKImoto」的創辦人嵜本將光，排行老二的嵜本晃次則是能量凝膠SAURUS JAPAN株式會社總裁，弟弟嵜本晋輔原為Ｊ聯賽足球選手，後來創辦名牌收購專賣店東證母公司上市公司 Valuence Holdings。

嵜本晃次事業經營得有聲有色，除能量凝膠，還開展了飯店、房地產等事業，更熱愛馬拉松及三鐵運動，甚至自己舉辦活動賽事，其跑者Youtube頻道擁有眾多訂閱數，近幾年來也積極與日本跑者同好來台參加跑遍台灣活動。

嵜本晃次衝抵終點，以1小時19分03秒，在2026濁水溪紫金馬拉松花城竹山站奪冠。（竹山鎮公所提供）嵜本晃次衝抵終點，以1小時19分03秒，在2026濁水溪紫金馬拉松花城竹山站奪冠。（竹山鎮公所提供）

日本知名企業家嵜本晃次（中）在2026濁水溪紫金馬拉松花城竹山站奪冠，與2、3名跑者合影。（竹山鎮公所提供）日本知名企業家嵜本晃次（中）在2026濁水溪紫金馬拉松花城竹山站奪冠，與2、3名跑者合影。（竹山鎮公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中