TPBL》中信特攻DEA精神！調查局長陳白立熱血開球 攜球迷「拒毒反詐」

新北中信特攻vs台北戰神比賽，本場比賽特別邀請調查局長陳白立開球宣導打詐反毒活動。（記者劉詠韻翻攝）

〔記者劉詠韻／台北報導〕新北中信特攻籃球隊今於特攻主場迎戰台北台新戰神，現場湧進數千名熱血球迷。面對詐騙手法不斷翻新，以及新興毒品滲透年輕族群，中信特攻再度邀請法務部調查局陳白立局長擔任開球儀式嘉賓、化身成「打詐．反毒」達人；陳致詞時也提及，球場上的團隊紀律與補位，就如同社會安全需要全民共同守護。

現場除陳白立局長為賽事開球外，新北市調查處陳宇源處長、調查局秘書室邱政達主任、重新調查站陳茂益主任、新北市議會蔣根煌議長及新北市議會無黨聯盟蔡錦賢總召也一同為中信特攻大力應援。

陳白立致詞時表示，球場上要守住主場，需要團隊的紀律與互相補位；同樣地，社會要守住安全，也需要政府執法與全民警覺共同到位。調查局負責偵辦重大案件，其中反毒與打詐工作也需要社會一起協助。他提醒青少年，切勿因一時好奇而接觸毒品，也提醒球迷，政府機關不會透過電話、簡訊或其他通訊方式通知你的帳戶被監管，「多一次查證，就少一次損失」。

賽前，調查局播放宣導影片，聽說在新莊體育館設置互動攤位，透過精美禮物吸引民眾參與有獎問答與臉書互動，藉此傳遞防詐與反毒知識。此外，調查局的Q版吉祥物黃喉貂「查查」也在現場活潑互動，介紹調查局工作，並希望吸引更多新血加入團隊。

新北中信特攻籃球隊以美國緝毒局（Drug Enforcement Administration）縮寫「DEA」為隊名，宣示「反毒」為球隊核心理念，提醒民眾如發現詐騙及毒品危害等情資，請勇於檢舉並撥打調查局檢舉專線。

圖左至右為調查站陳茂益主任、調查局秘書室邱政達主任、新北市議會無黨聯盟總召蔡錦賢議員、新北市議長蔣根煌、調查局長陳白立、中信育樂陳國恩董事長、新北市調查處陳宇源處長、台灣人壽法遵長林士淳。（記者劉詠韻翻攝）

