TPBL》梅克32分締罕見紀錄、丁聖儒準大三元 戰神力退特攻終止對戰3連敗

戰神梅克（左一）與基德合力貢獻59分，率戰神擊敗特攻。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕台北台新戰神今踢館新北中信特攻主場，新洋將梅克攻下全隊最高32分，包括罰球14罰14中，率隊以112：104踢館成功，終止對戰3連敗。

特攻本季過去3度交手戰神都贏球，來勢洶洶的戰神首節多點開花，團隊外線10投5中，帶著34：24攻勢進入次節，不過第二節沒能延續火力陷入得分荒，特攻靠馬可在禁區逞威、阿巴西上半場結束的壓哨三分球，單節打出29：15一波流，帶著53：49優勢進入下半場。

特攻上半場團隊命中率53.8%，馬可攻下全隊最高15分，飛克10分次之，戰神方面，梅克、基德、雷蒙恩都拿11分。

戰神易籃後在丁聖儒穿針引線下展開反撲，靠梅克能裡能外的輸出單節獨得13分，加上基德也有12分進帳，帶著86：79領先進入第四節，阿巴西在第三節結束前投進三分彈，不過因先打到計時器不算。梅克在末節持續有不俗火力，加上黃聰翰也有2記三分球，逐漸擴大領先，貝奇雖在倒數1分03秒飆進三分彈幫助特攻追到104：110，但隨後犯滿畢業，特攻反撲功虧一簣。

戰神此役轟進19記三分球，傳出本季最多的27次助攻，梅克攻下全隊最高32分，14罰14中打破克羅馬去年11月8日單場12罰12中的紀錄，成為聯盟單場罰球命中率100%中有最多進球紀錄的球員，近日將入選國家隊的丁聖儒拿下17分、9籃板、10助攻，基德貢獻27分、8籃板，雷蒙恩挹注16分。

特攻終止2連勝，馬可29分、11籃板，阿巴西外線12投3中拿下18分，貝奇三分球5投4中挹注16分，飛克12分。

丁聖儒。（記者林正堃攝）

雷蒙恩。（記者林正堃攝）

錢肯尼。（記者林正堃攝）

馬可。（記者林正堃攝）

阿巴西。（記者林正堃攝）

