斑馬率馬刺對戰鵜鶘、謝淑薇爭澳網8強門票 今日賽事預告與轉播

謝淑薇（右）和奧絲塔朋科。（資料照，路透）

NBA今天有兩場轉播，高居西部第2的馬刺將在主場迎戰西部爐主鵜鶘，「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）將率隊挑戰主場5連勝；另一場是熱火對決太陽，球迷千萬不要錯過！

澳網第9日賽事，男單第4輪賽事，喬科維奇（Novak Djokovic）在2026年澳洲網球公開賽連闖3關後，原定今天16強迎戰捷克16種子門希克（Jakub Mensik），不過20歲年輕對手因為腹肌受傷宣告退出，讓38歲塞爾維亞老將兵不血刃晉級8強；義大利前球王辛納（Jannik Sinner）將與同胞22種子達爾德里（Luciano Darderi）爭奪8強門票。

被譽為「百搭天后」的謝淑薇和拉脫維亞老搭檔「O妹」奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）連闖2關安抵16強，第3種子「台拉聯軍」將對上13種子德國西格蒙（Laura Siegemund）/ 美國科寧（Sofia Kenin），力拚晉級8強。

NFL

04：00 愛國者 VS 野馬 美國聯會冠軍賽

07：35 公羊 VS 海鷹 國家聯會冠軍賽

轉播：愛爾達體育3台

澳網

08：00 澳網第9日賽事

轉播：博斯運動一台、博斯網球、愛爾達體育1台、愛爾達體育2台、愛爾達體育3台、MOMO TV

NBA

08：00 鵜鶘 VS 馬刺 緯來育樂

09：00 熱火 VS 太陽 緯來體育

