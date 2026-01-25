自由電子報
中職》陳重羽100％跪地完賽 日本名師好奇問台灣教練感想

2026/01/25 17:08

陳重羽。（資料照，記者李惠洲攝）陳重羽。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕統一獅鐵捕陳重羽有個豐收的休季，不僅去日本鳥取「World Wing」訓練中心進修，近年在台灣捕手界爭相拜師的日本捕手名師綠川大陸，去年季後親自來寶島指導台灣捕手，陳重羽就是其中一人。身為台灣少數單膝跪地接捕者，綠川大陸的訓練讓陳重羽受益良多。

去年季後，林泓育和凃壯勳帶領宋嘉翔、張閔勛和陳致嘉、陳世嘉去日本找綠川大陸練功，過沒多久，綠川再來台灣指導陳重羽等5名捕手。陳重羽表示，先前就有透過IG關注訓練和接球方式，覺得跟自己的模式滿相似的，都是跪在地上完成所有事情。

陳重羽說的跪地，正是接球時採取單膝跪地的方式接球，而非傳統的雙膝離地。當綠川大陸來台灣開課，他詢問在場的捕手，「你們有人是100%跪地完成比賽的嗎？」當陳重羽舉手時，綠川問他：「台灣教練有覺得這樣不妥嗎？」

陳重羽從2023年開始嘗試單膝跪地接球，即便當時在台灣不是主流接法，獅隊捕手部門教練放手讓他練習，最終轉型成功變成獅隊主戰捕手。而在3年磨練後，從第1打席到最後打席幾乎都單膝跪地接球，只是仍有些問題想要解決，剛好這方面的專家綠川大陸來台解惑。

陳重羽直言，有詢問綠川一些比賽中的疑慮和瓶頸，以及訓練的方向，「他講完後，我有點知道該往哪個方向去做。當然不一定能做到他敘述的，但至少知道朝哪個方向去做是對的。」

林岱安離隊後，主戰捕手重擔放在陳重羽身上，在二號捕手現身之前，他的蹲捕場數可能會比往年多上不少，陳重羽指出，每年在春訓的準備不受人員變動或其他因素影響，自己都以能打滿一整個賽季為目標。

