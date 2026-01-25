桌球》全日本大賽落幕 松島輝空衛冕成功、張本美和首次封后

松島輝空直落四解決篠塚大登，衛冕男單冠軍。（取自日本桌協臉書）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名第8的松島輝空今天在2026年全日本桌球錦標賽男單4強戰，先以4:3逆轉擊敗一哥張本智和，決賽再以直落四擊退世界排名28的篠塚大登，衛冕成功，篠塚大登則連兩年屈居亞軍。

18歲的松島輝空16強先以4:1解決濱田一輝，8強再以4:1收拾吉村真晴，4強賽面對世界排名第5的張本智和，松島展現頑強的鬥志，在局數1:2落後下以4:3後來居上，連2年在4強扳倒張本。

篠塚大登也複製去年的劇本，在4強賽以4:1擊退谷垣佑真，同樣連2年殺進決賽，結局也和去年一樣，松島輝空以11:8、11:4、11:4、12:10再度擊敗篠塚，抱走冠軍。

女子組方面，世界排名第7的張本美和在4強賽克服局數0:2落後，以4:3逆轉世界排名32的橫井咲櫻，連續3年和世界排名第10的早田希娜爭奪冠軍。17歲的張本決賽在局數3:1領先下連丟2局，尤其第6局在10:6聽牌下連續錯過4個賽末點，被早田逼進決勝局，但她很快的做出調整，11:6搶下第7局，4:3首度在成人組封后，不但一吐連續2年在決賽敗給早田希娜的悶氣，也中斷早田的3連霸。

張本美和2天前在青年組女單決賽也以3:1力退小鹽悠菜，連4年摘冠，追平石川佳純在2007至2010年締造的最長連霸紀錄，也是全日本錦標賽史上首位在同一屆包辦青年組和成人組女單冠軍的「雙冠后」。

張本美和擊敗早田希娜，首度在成人組女單封后。（取自日本桌協臉書）

