體育 棒球 MLB

MLB》「有幸看過大谷打球」美記者感性盛讚：珍惜現在不要視為理所當然

2026/01/25 19:39

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇二刀流球星大谷翔平連續3年勇奪年度MVP，生涯累積4座，今天出席全美棒球記者協會（BBWAA）頒獎晚宴，資深體育記者佛達西（Tom Verducci）擔任頒獎人，以幽默風趣的演說，隆重介紹大谷登場，盛讚他是現代棒球的神話人物。

「大家覺得今晚的晚宴餐點如何？」佛達西幽默表示，名廚為了這頓飯忙了一整個下午，這一切都要歸功於大谷翔平，那些開車走哈林河快速道路回家的人，如果發現路上的坑洞都被修補好了，那也是因為有大谷翔平。佛達西接著說道，偉大的體育作家安傑爾（Roger Angell）曾親眼看過貝比魯斯（Babe Ruth）打球，看過他穿著駱駝毛大衣走在曼哈頓街頭，當時我心想：「哇，那簡直是棒球界的神話。」

佛達西認為，這個時代正誕生著名為大谷翔平的傳奇，像大谷這樣的鬼神二刀流，前所未聞，他能單季敲出55轟，另外投出防禦率2.87的成績，擊球初速超過時速100英里的球多達202支，高居大聯盟之冠，他投出時速100英里的火球高達39顆，在先發投手中排名第2，這同樣令人難以置信。「連續3年以滿票奪下MVP，這種成就歷史上從未有人做到，這些數據還能繼續說下去，甚至連電動都無法重現。」

佛達西強調，雖然這些數字令人讚嘆，但更讓人折服的是大谷的人格特質，看著他，腦中只會浮現一個詞「尊敬」，正因如此，家長們可以放心地買大谷的球衣給孩子穿，世上再也沒有像他這樣的球員了。

佛達西指出，大谷正成為代表這個世代的傳奇，這絕非誇大其詞，總有一天，各位回首往事時能對別人說：「我曾親眼看過大谷翔平打球。」未來是否還能再看到這樣的球員，誰也無法保證，所以請珍惜現在，請不要把正在見證的一切視為理所當然。就像人們永遠不會對大峽谷感到習以為常一樣，永遠都是如此特別的存在，「而且我相信，他就算穿上駱駝毛大衣，也一定能駕馭得很好。」

