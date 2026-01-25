自由電子報
體育 籃球 TPBL

TPBL》丁聖儒將披台灣男籃戰袍 許皓程：台上十分鐘台下十年功

2026/01/25 17:54

戰神丁聖儒。（記者林正堃攝）戰神丁聖儒。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕2027世界盃籃球亞洲區資格賽首輪第二階段名單日前曝光，台北台新戰神後衛丁聖儒首度進入成人國家隊，戰神總教練許皓程肯定子弟兵，也期許他將國家隊的經驗帶回戰神，刺激其他年輕球員成長。

27歲的丁聖儒今貢獻17分、9籃板、10助攻準大三元，本季出賽14場，平均貢獻11.6分、6.7助攻，和雲豹外援克羅馬並列聯盟助攻王，對於將披上國家隊戰袍，他表示，很開心受到肯定，希望能在場上為國家隊盡一份力，還指著身旁的隊友雷蒙恩表示，「我要跟學長請教一下，因為他入選滿多次了。」

許皓程表示，丁聖儒能入選國家隊對他本身以及球隊而言都是很好的例子，雖然身材條件並不突出，但在場上還是持續保持積極的態度，「台上十分鐘，台下十年功，丁丁從上個賽季開始就在訓練上付出很多努力，這也是他應該得的，也希望他去國家隊後可以向（陳）盈駿、（林）庭謙以及其他的後衛學習，再把經驗分享給我們的隊上的年輕球員。」

戰神此役轟進19記三分球，傳出本季最多的27次助攻，終止本季對戰特攻的3連敗，許皓程表示，這場勝利對團隊來說很重要，特攻是本季奪冠熱門，球隊近期則狀況起伏，「但我們的球員始終保持信念，持續訓練，今天我們展現無私球員，也很認真執行團隊的策略，希望可以把表現持續下去。」

