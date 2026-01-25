木聯》超狂！連3打席開轟史上第一次 穀保教頭有話要說

穀保連三打席開轟創紀錄。（學生棒聯提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕穀保家商今天在2局上演出連三打席全壘打紀錄，提前3局以19比0輕取屏東高中，在高中木棒聯賽第一階段拿下二連勝。

穀保昨日首戰就有黃世堯開轟，今天與屏中交手，首局就猛攻近兩輪，以5安打、9四死球一舉灌進12分，2局上持續進攻，帕蘇拉塔基斯利尼安扛出三分砲，

請繼續往下閱讀...

許子彥、張乙安接連開轟，形成「背靠背靠背」三連轟，寫下高中木棒聯賽紀錄，這局穀保再添5分，3局上再追加2分保險，穀保輕騎過關。

穀保兩戰猛敲4轟，總教練楊孝承坦言意外，「出發前跟大學、成棒隊比賽，選手打擊狀況不太好，結束後安排特打，也有一些室內課跟選手聊聊觀念，沒想到前兩場會出現全壘打，甚至連三打席全壘打，這在職棒都很難。」

楊孝承說，前兩場對手的投球速度沒那麼快，提醒選手帶進來一點，確實擊球就好，帕蘇拉是高中首轟，他的身材不是全壘打型的選手，張乙安那支打到中外野則是最遠，提醒他們當下開心就好，怕他們得意忘形，心態、積極度不能鬆懈，明天又是重新開始。

穀保去年獲得亞軍，今年誓言重返榮耀，楊孝承表示，今年投打戰力比去年平均，沒有王牌，22人都是可用之兵。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法