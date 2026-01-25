自由電子報
木聯》不常練球被教頭斥「要尊重棒球」 大同高中強投變了

2026/01/25 18:09

江丞郡後援4局守成。（學生棒聯提供）江丞郡後援4局守成。（學生棒聯提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕大同高中今天靠著3局上5分大局奠定勝基，加上江丞郡後援4局守成，終場以5比2擊敗成功商水，在高中木棒聯賽第一階段拿下關鍵一勝，對晉級幫助大。

商水1局下先馳得點，不過大同在3局上反撲，無人出局攻佔滿壘，先以觸擊犧牲追平比數，潘勝宏、賴昱軒、黃鉑桓接著都敲出安打，大同這局攻下5分大局，商水在4局下靠著失誤追回1分，大同決定換投江丞郡，一路投完比賽沒失分，守住球隊勝利。

大同總教練蘇建榮表示，對手用跟去年對戰的同一位投手（黃威杰）先發，賽前已經有設定到，3局上這5分大局很重要，至於投手安排則是看黃嘉彤先發能撐幾局，球速不錯的江丞郡安排在後面，江丞郡先擔任指定打擊（DH），投球則是有需要再登板。

高二江丞郡以46球登板4局無安打無失分，投出5次三振、1次觸身球，拿下勝投，蘇建榮說，他最快球速約138公里，今天控球有準，他高一下學期自美和中學轉學過來，原本練球常請假，高二開始有轉變，至少維持住基本盤。

蘇建榮坦言，江丞郡之前在美和狀況令教練頭痛，住宿舍問題不少，作息不正常，轉學到大同後，一開始不常練球，經常跟他曉以大義，到升高二暑假恢復正常訓練，「我跟他說，你有實力沒錯，但沒練球，體力、續航力不好，棒球之神會看到，要尊重棒球。」

大同在木棒聯賽最佳成績是24強，今天在第一階段拿到關鍵一勝，蘇總表示，分組5隊取4隊，雙方應該都抓這一場，沒有退路。

