TPBL》林彥廷替補4記三分彈轟16分 國王斬斷攻城獅6連勝

林彥廷。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕新北國王今踢館新竹縣體育館，團隊多點開花，轟出15記三分球，以94：87斬斷地主新竹攻城獅近期6連勝，終止近期2連敗。

國王此役依舊少了沃許本、李愷諺兩位傷兵，飛米迎來在TPBL首秀，國王上半場靠傑登攻下20分，奧帝也有10分進帳，帶著53：46領先進入第三節，背靠背出賽的攻城獅前兩節團隊命中率僅37.5%，高國豪是全隊唯一得分上雙的球員，10投6中挹注15分。

請繼續往下閱讀...

易籃後，攻城獅靠德魯在外線開火，拉出13：3一波流反超，不過國王靠林彥廷、熊祥泰以及奧帝的三分彈再度要回領先，依舊帶著74：67優勢進入決勝節，攻城獅雖在末節一度靠曾柏喻的三分彈追到只剩5分差，不過團隊沒能延續火力，反撲未果。

國王外線34投15中，傑登拿下全隊最高22分，另有11籃板，林彥廷板凳出發外線9投4中拿下16分，奧帝4顆三分球也拿16分，熊祥泰三分球4投3中拿下11分，林書緯挹注14分。攻城獅以德魯21分最佳，高國豪18投8中攻下20分，提傑替補拿12分，曾柏喻、帕塞獅各有11分演出。

林書緯。（TPBL提供）

傑登。（TPBL提供）

林彥廷。（TPBL提供）

飛米。（TPBL提供）

曾柏喻。（TPBL提供）

高國豪。（TPBL提供）

德魯。（TPBL提供）

攻城獅終止6連勝。（TPBL提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法