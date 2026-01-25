自由電子報
體育 籃球 PLG

PLG》又是盧峻翔！關鍵兩分準絕殺勇士 領航猿締造史上最長11連勝

2026/01/25 19:41

桃園璞園領航猿盧峻翔（中）。（記者陳志曲攝）桃園璞園領航猿盧峻翔（中）。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕桃園領航猿今天作客富邦勇士，兩隊激戰到最後一刻，終場前7秒還有1分落後，但靠著「夜王」盧峻翔在最後1秒投進致勝兩分球，助隊以95：94險勝對手，締造史上最長11連勝。

聯盟龍頭領航猿近期狀態依舊維持高峰，前役他們擊敗台鋼獵鷹追平隊史和聯盟史上最長10連勝，今天踢館勇士，有機會挑戰史上最長11連勝。

今天開局雙方一度拉鋸，領航猿靠著盧峻翔三分球稍微擴大優勢，但勇士也很快反擊，尤其該節尾聲古德溫壓哨上籃放進兩分，助隊在首節打完暫時以19：22小幅落後。

進入第2節，陳將双拋投得分加上李家慷完成三分打，領航猿一度擴大領先，隨後林志傑跳出得分助隊止血。勇士在第2節一度靠著洪楷傑三分球追平，加上古德溫的罰球超車，但對手很快反擊，半場打完領航猿仍以48：42領先。

葛拉漢在上半場拿下13分全隊最高，白曜誠、陳將双都攻下8分，但團隊三分球命中率只有29.4%，成為無法擴大領先的關鍵；勇士方面，古德溫一人包辦14分全隊最高。

易籃後，領航猿將領先擴大到雙位數，該節最後2分多鐘，兩隊也因為在籃下肢體接觸較多場面一度緊張，伯朗在被曾祥鈞犯規後出現砸球動作吞下技術犯規，勇士也持續緊追，第3節結束前靠著古德溫上籃，追到僅剩3分落後。

進入決勝節後，陳將双連拿5分，領航猿一度擴大領先，但勇士靠著古德溫、林志傑得分持續緊追，並在最後2分鐘追成89：89平手，雙方展開拉鋸。終場前58秒，盧峻翔上籃，領航猿2分超前，隨後阿庫斯造成丁恩迪違反運動道德犯規上罰球線，但兩罰盡墨，勇士還有2分落後，周桂羽在最後7秒投進超前三分球，助隊1分超前，但盧峻翔把握最後一擊的機會，絕殺勇士。

領航猿葛拉漢今天繳出全隊最高19分，陳將双進帳15分為本土最高，投進準絕殺的盧峻翔攻下14分、6籃板；勇士方面，古德溫飆出全場最高32分。

桃園璞園領航猿葛拉漢（左）。（記者陳志曲攝）桃園璞園領航猿葛拉漢（左）。（記者陳志曲攝）

桃園璞園領航猿陳將双（右）。（記者陳志曲攝）桃園璞園領航猿陳將双（右）。（記者陳志曲攝）

臺北富邦勇士古德溫（中）。（記者陳志曲攝）臺北富邦勇士古德溫（中）。（記者陳志曲攝）

