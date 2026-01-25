自由電子報
PLG》盧峻翔今手感不好仍投進準絕殺 卡總：我相信他

2026/01/25 20:45

PLG》盧峻翔今手感不好仍投進準絕殺 卡總：我相信他桃園璞園領航猿盧峻翔（中）。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕開季至今未嘗敗績的桃園領航猿，今天面對富邦勇士在最後7秒仍以1分落後，靠著當家一哥「夜王」盧峻翔終場前1.7秒投進致勝兩分球，助隊以95：94準絕殺對手，締造聯盟史上最長11連勝。

領航猿這季戰績持續在聯盟獨走，各隊積極尋求突破之道，前役他們和台鋼獵鷹激戰到延長賽才驚險勝出，昨面對勇士也是一路被緊咬，末節最後7秒被周桂羽投進超前三分球後以1分落後，但最後關頭靠著盧峻翔致勝一擊驚險奪勝，同時刷新隊史和聯盟的最長連勝紀錄。

驚險擊敗勇士，領航猿拉出11連勝打破聯盟紀錄，同時這也是總教練卡米諾斯執教領航猿的第100勝。卡總表示，今天勇士做了很高強度防守，身體碰撞強度高，連上籃都很困難 ，「我們要降低失誤把球做更好的轉移，可以找到更好出手機會，這一點做得很好。」

卡米諾斯認為，能夠贏下這場比賽很關鍵，這代表球隊能在膠著的比賽中奮戰到最後一刻，「11連勝非常困難，我也想跟我的球員說很感謝他們。」

領航猿今天團隊命中率38.9%不算太理想，葛拉漢繳出全隊最高19分、7籃板，陳將双拿下次高15分，這也是他的得分生涯新高，投進準絕殺的盧峻翔則進帳14分、6籃板。

不過，盧峻翔此役22投僅6中，命中率27.3%並不理想，但總教練卡米諾斯仍屬意讓他執行最後一擊，卡總說：「最後一擊有做出我們想要的空間，即便他前幾球手感沒這麼好，但我相信只要是好的球員，他是可以投進的，我們也是相信他會毫不猶豫出手。」卡總認為，這一球對他而言是很大的鼓勵，「為他感到開心，我知道他做了很多努力。」

強心臟投進最後一擊，盧峻翔坦言，這感覺很是相當驚奇，「對方給我們防守壓力很大，我也投丟了好幾球，儘管手感不好，我們也持續帶著球隊拚勁一起贏下這場球。」隊友陳將双也對他很有信心，「我知道他一定會進。」

