PLG》遭領航猿絕殺無緣斬斷對手連勝 吳永仁：不是輸在最後一球

臺北富邦勇士總教練吳永仁。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕富邦勇士今天在主場迎戰桃園領航猿，兩隊激戰到最後一刻，勇士在終場前7秒靠著周桂羽三分球取得1分超前，眼看有機會中斷對手連勝，但「夜王」盧峻翔在最後1.7秒投進致勝兩分球，率隊以95：94險勝，締造史上最長11連勝。談起最後防守布陣，總教練吳永仁認為，球隊今天並不是輸在最後一球，而是比賽中很多小細節必須做得更好。

即便勇士本季對領航猿一勝難求，但近兩場雙方比數越來越接近，今天勇士甚至在最後7秒時還有1分領先，無奈遭盧峻翔絕殺，未能收下本季對戰首勝。

請繼續往下閱讀...

勇士古德溫飆出全場最高32分，林志傑繳出本土最高11分，今天投進關鍵三分球的周桂羽進帳7分、3助攻。

差點有機會斬斷領航猿連勝，卻被對手反過來絕殺，吳永仁認為，球隊不是輸在最後一球，「勝負是一整場比賽堆疊出來的，我們還有很多地方可做得更好，包含進攻籃板、罰球，這些細節都做好，我們會變成更好球隊。」

周桂羽表示，今天前幾次出手都沒進，但教練團隊友持續鼓勵他，也要果斷出手。提起那顆三分球，他說：「當時也沒這麼多時間，很開心投進這個三分球，但最後一球防守上有點可惜，就像教練說的，我們不是輸在最後這顆球，而是前面很多細節要做好，如果領先更多，就不會有最後那一球。」

周桂羽提到，雖然這季對領航猿沒贏過，但比分都越來越接近，「希望我們下次再遇到不會因為連續敗仗而害怕，希望這些都能成為我們的養分，未來在其他比賽，甚至季後賽、冠軍賽有更好表現，做出反擊。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法