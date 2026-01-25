自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG》遭領航猿絕殺無緣斬斷對手連勝 吳永仁：不是輸在最後一球

2026/01/25 20:48

臺北富邦勇士總教練吳永仁。（記者陳志曲攝）臺北富邦勇士總教練吳永仁。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕富邦勇士今天在主場迎戰桃園領航猿，兩隊激戰到最後一刻，勇士在終場前7秒靠著周桂羽三分球取得1分超前，眼看有機會中斷對手連勝，但「夜王」盧峻翔在最後1.7秒投進致勝兩分球，率隊以95：94險勝，締造史上最長11連勝。談起最後防守布陣，總教練吳永仁認為，球隊今天並不是輸在最後一球，而是比賽中很多小細節必須做得更好。

即便勇士本季對領航猿一勝難求，但近兩場雙方比數越來越接近，今天勇士甚至在最後7秒時還有1分領先，無奈遭盧峻翔絕殺，未能收下本季對戰首勝。

勇士古德溫飆出全場最高32分，林志傑繳出本土最高11分，今天投進關鍵三分球的周桂羽進帳7分、3助攻。

差點有機會斬斷領航猿連勝，卻被對手反過來絕殺，吳永仁認為，球隊不是輸在最後一球，「勝負是一整場比賽堆疊出來的，我們還有很多地方可做得更好，包含進攻籃板、罰球，這些細節都做好，我們會變成更好球隊。」

周桂羽表示，今天前幾次出手都沒進，但教練團隊友持續鼓勵他，也要果斷出手。提起那顆三分球，他說：「當時也沒這麼多時間，很開心投進這個三分球，但最後一球防守上有點可惜，就像教練說的，我們不是輸在最後這顆球，而是前面很多細節要做好，如果領先更多，就不會有最後那一球。」

周桂羽提到，雖然這季對領航猿沒贏過，但比分都越來越接近，「希望我們下次再遇到不會因為連續敗仗而害怕，希望這些都能成為我們的養分，未來在其他比賽，甚至季後賽、冠軍賽有更好表現，做出反擊。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中