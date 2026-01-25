自由電子報
射箭》亞運射箭第三次選拔賽 李彩綺、風佑築把握最後機會上榜

2026/01/25 22:05

風佑築（左）、李彩琦在第三次選拔擠進四人名單。（射箭協會提供）風佑築（左）、李彩琦在第三次選拔擠進四人名單。（射箭協會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2026年名古屋亞運射箭第三次選拔賽在高雄楠梓落幕，決選出亞運反曲、複合弓男女4名第三階段培訓國手名單，其中反曲弓女子變化最大，原本前兩次排4、5名的李彩綺、風佑築竄升上第4、第3，至於第2的李采璇掉到第5確定無緣亞運，令她難過的淚灑賽場。

歷經三次選拔賽，取得前四名的分別是男子反曲弓湯智鈞、魏均珩、鄭祥輝、林子翔；女子反曲弓許芯慈、邱意晴、風佑築、李彩綺；男子複合弓陳界綸、張正韋、顏子翔、吳子瑋；女子複合弓黃逸柔、陳芳翊、陳怡瑄、邱鈺兒。與上屆杭州亞運陣容相比，男子反曲弓還有「湯包」湯智鈞、魏均珩兩位老將壓陣，外加上屆巴黎奧運國手林子翔；女子反曲弓幾乎大換血，上屆亞運只剩邱意晴1人。由於本屆亞運只能報名3人，預計今年第一、二站世界盃後個人成績績分加總，再底定最後3人國手名單。

「教練心臟都快掉出來了！」最後階段擠進前4的李彩綺說：「其實不敢看成績，因為不管結果如何，包括別人的分數排名都不是我可以控制的，這場選拔沒有改變和特別調整，就是做自己該做的而已。」從原本第5躍居第3的風佑築坦承，心情很緊張，「第一場選拔沒做好，這場就是努力把自己的判斷、心態和節奏調整到位，然後再把動作上的穩定做好，很開心有機會前進亞運，我會全力以赴！」

