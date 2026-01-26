自由電子報
體育 網球

網球》辛納、艾卡拉茲包辦大滿貫冠軍 茲維列夫：不是男網水準變差

2026/01/26 09:18

茲維列夫。（歐新社）茲維列夫。（歐新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕去年澳洲公開賽男單亞軍的茲維列夫（Alexander Zverev）本季順利挺進8強，目標在今年首場大滿貫有所突破，證明不是現在男子網壇實力變差。

茲維列夫是2020東京奧運金牌得主，拿過兩次年終總決賽冠軍，但大滿貫最好成績一直停在亞軍，而如今男子網壇有世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、義大利名將辛納（Jannik Sinner）當家，外界認為茲維列夫想突破有一定難度。

談起自己在大滿貫的狀況，世界排名第3的茲維列夫說：「當我開始在職業生涯展露頭角，贏得大滿貫很困難，因為結果幾乎已事先註定，在澳網時，喬科維奇會贏，在巴黎時，納達爾會贏，在溫網則是費德爾或喬科維奇，唯一可能有機會是美網。」

過去2個賽季，辛納和艾卡拉茲包辦所有大滿貫冠軍，茲維列夫說：「我認為場地的均質化讓我們能在任何場地上夢想奪冠。辛納和艾卡拉茲無疑主宰網壇，但我希望這能改變，想強調這並不意味現在網壇水準變差，恰恰相反，水準提升，比賽比以前快，更注重體能。」

茲維列夫在8強將對上年僅20歲的錢勒納（Learner Tien），他說：「我猜他們會把我比賽排在白天，因為高溫關屋頂，但我不擔心，因為從歷史上看，我在高溫下總是表現出色。」

