經典賽》英國有望再添生力軍 效力巨人、洋基的貝克兄弟傳參戰

崔斯坦（左）以及布蘭登（右）。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕根據《舊金山紀事報》記者施萊瑟（Susan Slusser）的消息指出，分別效力舊金山巨人以及紐約洋基的兄弟檔崔斯坦・貝克（Tristan Beck）以及布蘭登・貝克（Brendan Beck）有望能為英國出戰世界棒球經典賽。

目前29歲的崔斯坦，去年迎來生涯第3個大聯盟球季，出賽31場（1場先發）共56.2局，送出41次三振與16次保送，戰績1勝0敗3中繼2救援，獨立防禦率（FIP）4.25，ERA+87。此外他在3A也有19場的後援出賽，防禦率2.59表現出色。

27歲的弟弟布蘭登，在2021年選秀以第2輪指名加入洋基，2022與2023兩年入選陣中農場前30大新秀，去年排名則是上升到第11名，經過2024年手肘傷勢導致整季報銷後，2025年從2A開季並首度升上3A，在兩個層級一共出賽26場（24場先發），131.1局送出123次三振與36次保送，戰績13勝5敗，防禦率3.36。

除了貝克兄弟檔以外，洋基明星二壘手「爵士哥」奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）以及國民大物捕手福德（Harry Ford）也都表態將為英國出賽，預賽將面對墨西哥、美國、巴西以及義大利，於休士頓太空人隊的主場「大金球場」（Daikin Park）一較高下。

