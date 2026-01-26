自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

經典賽》英國有望再添生力軍 效力巨人、洋基的貝克兄弟傳參戰

2026/01/26 11:27

崔斯坦（左）以及布蘭登（右）。（資料照）崔斯坦（左）以及布蘭登（右）。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕根據《舊金山紀事報》記者施萊瑟（Susan Slusser）的消息指出，分別效力舊金山巨人以及紐約洋基的兄弟檔崔斯坦・貝克（Tristan Beck）以及布蘭登・貝克（Brendan Beck）有望能為英國出戰世界棒球經典賽。

目前29歲的崔斯坦，去年迎來生涯第3個大聯盟球季，出賽31場（1場先發）共56.2局，送出41次三振與16次保送，戰績1勝0敗3中繼2救援，獨立防禦率（FIP）4.25，ERA+87。此外他在3A也有19場的後援出賽，防禦率2.59表現出色。

27歲的弟弟布蘭登，在2021年選秀以第2輪指名加入洋基，2022與2023兩年入選陣中農場前30大新秀，去年排名則是上升到第11名，經過2024年手肘傷勢導致整季報銷後，2025年從2A開季並首度升上3A，在兩個層級一共出賽26場（24場先發），131.1局送出123次三振與36次保送，戰績13勝5敗，防禦率3.36。

除了貝克兄弟檔以外，洋基明星二壘手「爵士哥」奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）以及國民大物捕手福德（Harry Ford）也都表態將為英國出賽，預賽將面對墨西哥、美國、巴西以及義大利，於休士頓太空人隊的主場「大金球場」（Daikin Park）一較高下。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中