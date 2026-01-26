NBA》馬刺差點20分大逆轉！斑馬罰球掉漆 威廉森24分助鵜鶘2連勝

溫班亞瑪。（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕馬刺今天在主場迎戰鵜鶘，他們一度克服20分落後在末節逆轉超車，可惜沒能穩住優勢，又被鵜鶘扳回一城。最終鵜鶘在威廉森（Zion Williamson）繳24分、10籃板帶領下，以104：95擊敗馬刺，收下2連勝。

鵜鶘今天在首節打完還以3分落後，但第2節一波31：19攻勢逆轉超車，半場打完暫時以56：47領先。上半場馬刺三分球團隊命中率只有28%，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）8分、8籃板全隊最高，沒有人得分上雙；鵜鶘方面，貝伊（Saddiq Bey）拿下全隊最高13分，威廉森12分次之。

請繼續往下閱讀...

易籃後，鵜鶘打出16：6攻勢，威廉森多次突破溫班亞瑪防守強攻禁區得分，還將領先擴大到20分。不過，馬刺在末節開局打出11：0攻勢迎頭趕上，並且一舉超車，重新回到比賽。

隨後鵜鶘貝伊拿下兩分止血，威廉森驚天一扣幫助球隊扳平，雙方在終場前3分半鐘戰成93平。暫停過後，墨菲（Trey Murphy III）連拿5分，鵜鶘領先，但溫班亞瑪沒有把握罰球機會，兩罰盡墨，隨後強森（Keldon Johnson）兩罰也沒進，反倒還給了鵜鶘機會，米希（Yves Missi）爆扣，再度擴大優勢，鵜鶘穩穩將勝利收下。

鵜鶘威廉森和貝伊都繳出24分、10籃板，馬刺方面，溫班亞瑪拿下16分、16籃板、4阻攻，但今天罰球狀況不好，6投僅2中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法