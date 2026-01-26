500元運動幣今開放登記抽籤！怎麼領看這邊

運動部長李洋（記者陳逸寬攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕運動部正式將「青春動滋券」轉型為「運動幣」，發放對象由原本的青年族群擴大至16 歲以上全民，預計發放60萬份500元運動幣，除延續「做運動」、「看比賽」類別，本次新增「添裝備」抵用項目。

運動幣登記資格為年滿16歲以上，意即民國99年1月1日以前出生之國民，均可於115年1月26日至2月8日期間至「動滋網」（500.gov.tw） 登記。

至於登記日程，首5日將依身分證字號末碼進行分流（1月26日為末碼 0、1，1月27日為末碼2、3以此類推），1月31日起至2月8日開放全民登記，並於2月12日進行公開直播抽籤，將發送中籤通知簡訊。 民眾可收看直播或2月13日上午10點在動滋網公告查詢是否中籤。

這次的運動幣除了500元可全額抵用「做運動」與「看比賽」外，新增「添裝備」類別（每人最高抵用 200 元），民眾可用於購買運動鞋服、器材。中籤者自3月1日起就可至合作店家消費抵用運動幣，使用期限至今年12月31日止。

運動幣相關資訊，請至動滋網（網址：500.gov.tw）或運動部臉書社群（網址：https://www.facebook.com/share/p/181JAfVzQU/）查詢，或撥打客服專線02-7752-3658，服務時間為週一至週日上午9時至下午6時（中午12時至下午1時暫停服務）。

