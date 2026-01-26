自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

東超》冠軍獎金150萬美元創新高！6強季後賽3月澳門登場

2026/01/26 12:28

桃園璞園領航猿。（資料照，記者陳志曲攝）桃園璞園領航猿。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕東亞超級聯賽（East Asia Super League，EASL以下簡稱東超）今正式宣佈，全新品牌季後賽冠軍賽事—EASL Finals東超季後賽，將於3月18日至22日在澳門盛大舉行。東亞超級聯賽2025-26賽季例行賽擴編至12支球隊，最終將由其中6支亞洲頂尖球隊晉級東超季後賽，爭奪亞洲籃球最高榮耀。

東亞超級聯賽執行長李小龍（Henry Kerins）表示：「本季正式更名為EASL Finals東超季後賽，是聯盟的重要里程碑，也象徵東超在短時間內的快速成長。隨著賽季規模擴大、參賽隊伍更具深度，再加上澳門作為最終冠軍舞台，這將是東超發展至今最具代表性的季後賽盛會。我們非常期待將史上最具企圖心的一屆Finals完整呈現，並帶給球迷與聯盟規模相匹配的冠軍級體驗。」

2025-26賽季寫下聯盟全新標竿，賽事自10月起於各地展開，擴編至12支球隊、總計42場比賽，成為東超迄今規模最大的賽季。隨著賽季升級，東超季後賽也帶來更高競爭強度與更具份量的獎勵，本屆總獎金創聯盟史上新高，冠軍可獲150萬美元（約4710萬台幣）、亞軍75萬美元（約2355萬台幣）、季軍35萬美元（約1099萬台幣）。

進入聯盟第3季，東超季後賽也同步推出首次擴編的季後賽賽制。過去兩季（2023–24、2024–25）季後賽以「EASL Final Four」形式進行，本季起正式進化為6強爭冠，A、B、C三組各取前2名晉級，共6隊進入季後賽。

本季東超台灣共有3支隊伍參戰，包含桃園領航猿、新北國王和富邦勇士，目前領航猿高機率可以拿下6強門票，而國王和勇士都暫居分組第2，尚未確定是否能晉級。

本屆東超季後賽預計於3月18日、3月20日、3月22日進行三個比賽日。3月18日將進行兩場半準決賽對決，場館資訊將於近期公佈；賽事接續移師澳門新濠影滙（Studio City Macau），於3月20日舉行4強賽；並於3月22日進行最終決戰，當天將同時上演東超冠軍賽以及季軍賽。

此外，東超也將於3月21日在澳門新濠影滙舉辦第二屆「亞洲籃球高峰會（The Asia Basketball Summit）」，邀集各地籃球產業重量級人士齊聚一堂，針對亞洲籃球的未來發展進行深度交流與對談，更多活動細節將於近期公佈。

東超例行賽將於2月11日以三連戰形式劃下句點，並正式確定東超季後賽對戰組合。東超季後賽門票將於2月21日開賣，相關售票資訊將於後續公告。至於3月18日比賽場館，也將另行公佈。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中