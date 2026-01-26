馬拉松場邊督戰 許績勝：金門是很好的長跑搖籃

許績勝的子弟兵許仲宇帶出的愛將，目前就讀烈嶼國中的林于辛，率先在金門馬10公里男子組衝線奪冠。（記者吳正庭攝）

〔記者吳正庭／金門報導〕金門馬拉松明年將邁入第20年，目前仍是國內馬拉松紀錄保持人的「金門之光」許績勝說，金門是很好的長跑搖籃，希望不要再等另一個20年，可以培育更多長跑人才、子弟兵，代表國家進軍奧運奪牌。

金門馬競賽組昨天登場，帶著5位選手參賽的許績勝，一直守在跑道盯場，直到子弟兵許仲宇帶出的愛將，目前就讀烈嶼國中的林于辛，率先在10公里男子組衝線奪冠，許績勝依舊保持淡定，眼神閃爍欣慰的光芒；他的淡定是深知1位馬拉松選手成長過程的一切酸甜苦辣，欣慰的是，證明透過專業知識和理想的訓練成果，終會反映在成績上。

許績勝原是國內1萬公尺紀錄保持人，1995年以2小時14分35秒，寫下全國馬拉松新頁至今31年，這道由堅毅、努力與汗水堆砌、無人可超越的高牆，被路跑界推崇為「許績勝障礙」。

許績勝多次表明，希望早日看到自己的紀錄被打破，他把多年累積的經驗作育英才，不僅積極培養在地子弟兵，更在國立台灣體育運動大學擔任田徑總教練， 常帶學生到金門移地訓練，與在地交流，都是希望他們早日「翻牆」。

許績勝接受媒體聯訪時說，金門是訓練長跑的好地方，就算是高低起伏的路況，不像台灣本島高山很陡很長、很多上上下下，比較不會傷腳；且金門車子少、氣候適宜，加上外在誘因少，都是台灣本島不易找到的環境；加上近幾年在地師資林偉倫、許仲宇的經營，已逐漸看見很好的成績。

許績勝來自農村，努力的步伐讓他從田埂跑向1996奧運的殿堂，他未忘淬煉他的「金門精神」，只要賽事場合，幾乎都可看見他穿戴有「金門」字樣的服飾；他說，以前人家講金門是個鳥不生蛋的地方，但金門確實是最好的「長跑搖籃」，以前有許績勝和20年後的何盡平，他希望不要再過20年，就能有更好的、更快的長跑選手，代表中華民國在奧運奪牌。

