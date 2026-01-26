自由電子報
NBA》活塞一哥砍29分領銜 東部王者輕取國王、奪近6場第5勝

2026/01/26 14:36

坎寧安今天砍全場最高29分，帶領活塞奪勝。（路透）坎寧安今天砍全場最高29分，帶領活塞奪勝。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕今天在主場迎戰國王的活塞，靠著一哥坎寧安（Cade Cunningham）攻下29分11助攻領銜，助隊以139：116收下近6場比賽的第5勝，國王則吞下5連敗。

雙方在首節都砍下35分，但來到次節，活塞在坎寧安10投6中的帶領，以及杜蘭（Jalen Duren）、哈里斯（Tobias Harris）單節百分百命中率，幫助球隊再將火力提升一個檔次，上半場結束以13分差領先對手。

易籃後，活塞持續展現東部龍頭的實力，團隊在第3節包括6記三分球在內，20次投籃機會命中14顆外帶罰球3中1，打完前3節已經領先多達20分的情況下，末節給予板凳選手出賽時間，最終輕鬆將勝利收進口袋。

坎寧安今天22投13中、外線5次嘗試命中3顆拿下29分全場最高，杜蘭8投7中攻得18分次之，哈里斯則有16分入袋。

國王部分，替補上場的孟克（Malik Monk）攻下19分為隊內最高，德羅森（DeMar DeRozan）挹注16分，沙波尼斯（Domantas Sabonis）7投6中拿到12分7籃板8助攻。

孟克拿下國王隊內最多的19分。（路透）孟克拿下國王隊內最多的19分。（路透）

