體育 籃球 TPBL

TPBL》新北國王補強洋將 「籃球詩人」喬丹重返台灣

2026/01/26 14:16

全能洋將喬丹（Jordan Tolbert）加盟新北國王。（新北國王提供）全能洋將喬丹（Jordan Tolbert）加盟新北國王。（新北國王提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕TPBL新北國王今宣布簽下曾拿下SBL籃板王與抄截王、也效力過PLG桃園領航猿的美籍前鋒「籃球詩人」喬丹（Jordan Tolbert）。

喬丹今年33歲，身高201公分，過去曾獲得 SBL 籃板王與抄截王，在PLG 2021-22 賽季效力領航猿期間，繳出場均 17.9分、11.8籃板、3.5助攻及2抄截的表現，具備強悍的禁區對抗能力，更擁有優異的傳球視野與快攻推進能力，是典型具備組織前鋒特質的洋將。擁有出色爆發力與團隊意識的他，將再次征戰台灣職籃，扮演場上關鍵的「X因子」，在攻防兩端為球隊帶來變化與穩定輸出，為國王鋒線戰力注入重要能量。

近年喬丹挑戰蒙古職籃舞台，於24-25賽季加盟烏蘭巴托野馬，憑藉強大的禁區宰制力，帶領球隊寫下開季12連勝佳績，最終率隊奪得聯賽冠軍。並贏得2025 BCL Asia East冠軍及BCL Asia季軍。25-26賽季轉戰BCH Knights後，再度展現關鍵影響力，率隊繳出13勝1敗的傲人戰績，連續兩季助隊登上聯盟龍頭寶座。效力蒙古職籃期間，喬丹也連續兩屆入選蒙古職籃明星賽，實力備受肯定。

新北國王表示，希望喬丹能在關鍵時刻立即發揮即戰力，他以「團隊至上」的打法，將帶給國王正面能量，也希望透過他在場上感染力，凝聚全隊求勝的共識。

