經典賽》台灣隊長透露迎戰日本心態！ 陳傑憲引用大谷翔平封神名句

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽將在3月開打，曾在12強率領台灣擊敗日本奪冠的「台灣隊長」陳傑憲，本次再度入選經典賽代表隊，他也談到能夠跟強敵日本，以及跟他有些許緣分的大谷翔平對戰的想法。

陳傑憲接受《Sportsnavi》加賀一輝專訪提到，「經典賽是世界頂尖、最高等級的賽事。我很期待能與各式各樣的選手對戰。特別是大谷翔平選手，光是能親眼見到他，個人就覺得很開心，也會好奇他到底是個什麼樣的選手。」

加賀一輝指出，陳傑憲與大谷翔平同齡，在2012年，當時就讀岡山共生高中的陳傑憲與花卷東高中的大谷翔平，同樣都提交了日職選秀志願書。但陳傑憲當時未獲日本職棒指名而返台，經由社會球隊台灣電力後加入統一獅。大谷當時雖表態想挑戰大聯盟，但最終被日本火腿隊指名，經多次面談後決定入團。

而這僅有些微交集的「球緣」，在十幾年後再次重疊。3月6日的第一輪賽事，兩人將在東京巨蛋首度對峙。陳傑憲說道：「感覺像是見到景仰的選手。如果有機會，想請教他關於棒球的事。」、「我知道『別再仰慕對手了』這句話，這對我們來說也是很好的學習。雖然不知道用『仰慕』來形容大谷選手或日本選手是否貼切，但在球場上就是勝負，我真心想贏。」

在上屆比賽中，大谷翔平在對決美國隊前，特地召集全隊後喊話：「我只有一件事要說，不要去仰慕對手。（美國）一壘手是高德史密特，看過去中外野有楚奧特，還有貝茲。嗯，只要打棒球誰都有聽過這些選手。但就今天就好，仰慕對方是無法超越的。為了超越他們，今天站上頂點，就今天，不要去仰慕他們，想著勝利就好，衝吧！」此段喊話也成為日本上屆奪冠的經典名場面。

陳傑憲坦言：「日本、美國和拉美地區的球隊中，有許多我們平常在電視上看到的選手。能與他們對戰令人興奮，現場一定會熱血沸騰。希望能享受比賽並贏球，在享受與強敵交手的過程中打出好結果。」對日本動漫也有研究的陳傑憲，引用了超人氣作品《航海王》作為比喻：「《航海王》的魯夫在遇到強敵時，會激發潛能並有極佳的表現。我也有一種感覺，在面對這種高等級的對手時，我能發揮出更好的水準。」

