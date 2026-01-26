自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球

經典賽》台灣隊長透露迎戰日本心態！ 陳傑憲引用大谷翔平封神名句

2026/01/26 15:47

陳傑憲與大谷翔平。（資料照，記者陳志曲攝/法新社）陳傑憲與大谷翔平。（資料照，記者陳志曲攝/法新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽將在3月開打，曾在12強率領台灣擊敗日本奪冠的「台灣隊長」陳傑憲，本次再度入選經典賽代表隊，他也談到能夠跟強敵日本，以及跟他有些許緣分的大谷翔平對戰的想法。

陳傑憲接受《Sportsnavi》加賀一輝專訪提到，「經典賽是世界頂尖、最高等級的賽事。我很期待能與各式各樣的選手對戰。特別是大谷翔平選手，光是能親眼見到他，個人就覺得很開心，也會好奇他到底是個什麼樣的選手。」

加賀一輝指出，陳傑憲與大谷翔平同齡，在2012年，當時就讀岡山共生高中的陳傑憲與花卷東高中的大谷翔平，同樣都提交了日職選秀志願書。但陳傑憲當時未獲日本職棒指名而返台，經由社會球隊台灣電力後加入統一獅。大谷當時雖表態想挑戰大聯盟，但最終被日本火腿隊指名，經多次面談後決定入團。

而這僅有些微交集的「球緣」，在十幾年後再次重疊。3月6日的第一輪賽事，兩人將在東京巨蛋首度對峙。陳傑憲說道：「感覺像是見到景仰的選手。如果有機會，想請教他關於棒球的事。」、「我知道『別再仰慕對手了』這句話，這對我們來說也是很好的學習。雖然不知道用『仰慕』來形容大谷選手或日本選手是否貼切，但在球場上就是勝負，我真心想贏。」

在上屆比賽中，大谷翔平在對決美國隊前，特地召集全隊後喊話：「我只有一件事要說，不要去仰慕對手。（美國）一壘手是高德史密特，看過去中外野有楚奧特，還有貝茲。嗯，只要打棒球誰都有聽過這些選手。但就今天就好，仰慕對方是無法超越的。為了超越他們，今天站上頂點，就今天，不要去仰慕他們，想著勝利就好，衝吧！」此段喊話也成為日本上屆奪冠的經典名場面。

陳傑憲坦言：「日本、美國和拉美地區的球隊中，有許多我們平常在電視上看到的選手。能與他們對戰令人興奮，現場一定會熱血沸騰。希望能享受比賽並贏球，在享受與強敵交手的過程中打出好結果。」對日本動漫也有研究的陳傑憲，引用了超人氣作品《航海王》作為比喻：「《航海王》的魯夫在遇到強敵時，會激發潛能並有極佳的表現。我也有一種感覺，在面對這種高等級的對手時，我能發揮出更好的水準。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中