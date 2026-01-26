自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

體壇》運動幣開放登記 運彩發展協會盼未來運彩能納入適用範圍

2026/01/26 15:37

運動幣是否可用在運動彩券？（運彩協會提供）運動幣是否可用在運動彩券？（運彩協會提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕備受國人期待的2026 運動幣（Sports Coins）於今上午10點正式開放登記。此次政策迎來重大突破，不僅將領取資格擴大至16歲以上全民皆可參與，更新增「添裝備」核銷項目，備受各界好評。但中華民國運動彩券發展協會認為，在運動幣的使用範疇中，希望未來能將運彩納入適用範圍，以建構更完整的運動消費生態圈。

運彩協會表示，肯定政府推動運動幣以振興運動產業的用心，特別是開放購買運動裝備，解決了過去民眾的實際需求。惟針對現行政策排除運彩消費，協會認為這忽略了運彩在運動產業中的特殊角色。事實上，每一張運動彩券的銷售盈餘，依法皆自動挹注運動發展基金，民眾購買運彩不僅是為了中獎樂趣，更是直接為選手培訓及基層運動發展籌措資金，若能開放使用源於運動預算的運動幣回購運彩，最終資金將再次回流至運發基金，這將形成完美的「取之於運動、用之於運動」正向產業循環。

此外，運動幣的核心目標之一為鼓勵民眾「看比賽」，而對於廣大運動迷而言，小額投注往往是提升觀賽投入感的重要一環。運彩能讓例行賽事增添刺激感，並促使觀眾主動研究球隊數據與戰力，在政策鼓勵「觀賞運動賽事相關消費」的前提下，運彩理應被視為完整觀賽體驗不可或缺的一部分。

針對可能有「用於博弈」的疑慮，運彩協會認為可借鏡本次新制中的「限額」機制，既然購買運動裝備設有最高折抵200元的上限以防資源集中，運彩亦可比照辦理，設定「上限100元或200元」的微額折抵，此舉既能滿足運動迷的小確幸、增加運彩行銷接觸點，亦能有效避免大額博弈的風險，在推廣與控管之間取得平衡。

值得注意的是，2026年被視為運動賽事的超級大年，從年初即將登場的WBC世界棒球經典賽、年中的FIFA世界盃足球賽，至年底的亞運，以及預期更蓬勃的中華職棒賽季，全台運動熱度將達高峰，若能在此時開放運動幣購買運彩，不僅能引導更多民眾實際參與賽事脈動，更能為全台實體經銷商注入活水，創造球迷、產業與運動發展的三贏局面。

運彩協會強調，運動產業的發展需要多角化的支撐，協會樂見運動幣的誕生與進化，也期待政府未來能適度參採建議，透過研議更包容的政策思維，讓運動幣發揮最大效益，共同打造一個更全面完善的台灣運動消費生態圈。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中