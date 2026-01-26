體壇》運動幣開放登記 運彩發展協會盼未來運彩能納入適用範圍

運動幣是否可用在運動彩券？（運彩協會提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕備受國人期待的2026 運動幣（Sports Coins）於今上午10點正式開放登記。此次政策迎來重大突破，不僅將領取資格擴大至16歲以上全民皆可參與，更新增「添裝備」核銷項目，備受各界好評。但中華民國運動彩券發展協會認為，在運動幣的使用範疇中，希望未來能將運彩納入適用範圍，以建構更完整的運動消費生態圈。

運彩協會表示，肯定政府推動運動幣以振興運動產業的用心，特別是開放購買運動裝備，解決了過去民眾的實際需求。惟針對現行政策排除運彩消費，協會認為這忽略了運彩在運動產業中的特殊角色。事實上，每一張運動彩券的銷售盈餘，依法皆自動挹注運動發展基金，民眾購買運彩不僅是為了中獎樂趣，更是直接為選手培訓及基層運動發展籌措資金，若能開放使用源於運動預算的運動幣回購運彩，最終資金將再次回流至運發基金，這將形成完美的「取之於運動、用之於運動」正向產業循環。

此外，運動幣的核心目標之一為鼓勵民眾「看比賽」，而對於廣大運動迷而言，小額投注往往是提升觀賽投入感的重要一環。運彩能讓例行賽事增添刺激感，並促使觀眾主動研究球隊數據與戰力，在政策鼓勵「觀賞運動賽事相關消費」的前提下，運彩理應被視為完整觀賽體驗不可或缺的一部分。

針對可能有「用於博弈」的疑慮，運彩協會認為可借鏡本次新制中的「限額」機制，既然購買運動裝備設有最高折抵200元的上限以防資源集中，運彩亦可比照辦理，設定「上限100元或200元」的微額折抵，此舉既能滿足運動迷的小確幸、增加運彩行銷接觸點，亦能有效避免大額博弈的風險，在推廣與控管之間取得平衡。

值得注意的是，2026年被視為運動賽事的超級大年，從年初即將登場的WBC世界棒球經典賽、年中的FIFA世界盃足球賽，至年底的亞運，以及預期更蓬勃的中華職棒賽季，全台運動熱度將達高峰，若能在此時開放運動幣購買運彩，不僅能引導更多民眾實際參與賽事脈動，更能為全台實體經銷商注入活水，創造球迷、產業與運動發展的三贏局面。

運彩協會強調，運動產業的發展需要多角化的支撐，協會樂見運動幣的誕生與進化，也期待政府未來能適度參採建議，透過研議更包容的政策思維，讓運動幣發揮最大效益，共同打造一個更全面完善的台灣運動消費生態圈。

