自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

經典賽》吉田正尚、台灣殺手不在 消失的第30位武士會是誰？

2026/01/26 16:33

吉田正尚、今永昇太。（本報合成、美聯社資料照）吉田正尚、今永昇太。（本報合成、美聯社資料照）

〔體育中心／綜合報導〕日本隊今天公布第六屆世界棒球經典賽29人名單，不過有數位大聯盟級球員並沒有入選，包含吉田正尚、今永昇太、千賀滉大等人。

目前日本武士還缺1人尚未入選，綜合報導指出，是因為程序問題還無法公布，因此預期應該是旅美球星。

就旅美球員來說，從西武獅轉戰太空人的投手今井達也已經表明不會在挑戰美國的第一年參戰，而道奇佐佐木朗希在先前傳出因為傷病問題導致球隊不放人，另外達比修有、千賀滉大去年也都受到傷病影響，吉田正尚與今永昇太應是最有可能入選的球員。

不過吉田正尚在上個賽季表現不佳，開季受到傷勢與轉換守備位置至外野影響，整季只出賽55場是旅美3年新低，僅敲4轟、打擊率2成66、攻擊指數0.695都是生涯最差表現，以目前已經公布的外野陣容，加上大谷翔平會需要打指定打擊，日本不一定會需要他。

曾被譽為「台灣殺手」的小熊隊今永昇太，本季出賽25場都先發，拿下9勝8敗，防禦率3.73，季末小熊拒絕執行他3年總值5700萬美元球團選擇權，今永後續也不行使下季1500萬美元球員選項，最終接受2202.5萬美元的合格報價續留，今年將會是力拚身價的合約年，是否參加經典賽並不確定。

日本隊29人名單如下：

投手：松井裕樹、宮城大彌、伊藤大海、大勢、大谷翔平、菊池雄星、山本由伸、菅野智之、種市篤暉、高橋宏斗、曽谷龍平、北山亘基、平良海馬、松本裕樹、石井大智

捕手：若月健矢、坂本誠志郎、中村悠平

内野手：牧秀悟、小園海斗、牧原大成、源田壮亮、佐藤輝明、岡本和真、村上宗隆

外野手：近藤健介、周東佑京、森下翔太、鈴木誠也

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中