中職》獅隊確定簽新洋投「銳力獅」 飛力獅持續洽談中

2026/01/26 17:19

獅隊新洋投銳力獅。（統一獅提供）獅隊新洋投銳力獅。（統一獅提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕迎接 2026 年全新球季，目前統一 7-ELEVEN 獅於台南棒球場進行第一階段訓練，球隊積極強化洋將戰力，除了複數年約布雷克外，也與獅帝芬完成續約，今年一月中旬簽下喬登（Jordan Balazovic），喬登 1998 年 9 月 17 日出生，2023 年曾效力於美國職棒大聯盟明尼蘇達雙城隊、2024 年韓國職棒 KBO 聯盟斗山熊隊、2025 年美國職棒底特律老虎隊 3A。

近期獅隊也持續與飛力獅洽談新合約，經數次洽談後，目前仍未達成共識，面對新球季戰力備戰，獅隊教練團期許洋將們均能在2月中旬完成報到，投入春訓訓練，並透過熱身賽掌握選手狀況，目標於開季前至少4洋將以最佳狀態迎接新賽事。

因此，在飛力獅尚未達成共識前，今日獅隊再簽第四位洋將，中文名銳力獅（Denyi Reyes），曾效力於巴爾的摩金鶯隊與紐約大都會隊，2024 效力韓國職棒 KBO 聯盟三星獅，今日已完成簽約，預計 2 月中旬抵台投入獅隊春訓備戰新球季。

關於獅隊洋將佈局部分，第五位外籍洋將除飛力獅外，仍有 2到3 位不錯選手仍持續洽談中，成為獅隊洋將戰力最大後盾。獅隊春訓第二階段將在 2 月初正式開始，農曆過年前將兵分兩路，分別在台南市棒球場及花蓮德興棒球場進行訓練，其中台南球場春訓選手調整進度較快，預計 2 月 3 日起開始進行分組對抗賽及自辦熱身賽，2 月 21 日大年初五將在台南棒球場全員到齊，進行開訓典禮暨新春團拜，當天也將公布獅隊年度口號，而 2 月 28 日於台南棒球場舉辦一年一度有你真好同樂路，3 月 1 日將在台北舉辦ＵniGirls 新年度發表會，迎接新球季賽事。

