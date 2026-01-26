中職》林安可就像親弟弟 陳傑憲日媒專訪曝他不為人知一面

（右起）陳傑憲、林安可、蘇智傑「外野三鬼」。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕統一獅重砲林安可休賽季以推定年薪1.5億日圓（約台幣3069萬）的2+1年合約轉戰西武獅，今年賽季將在嶄新的天地迎接新挑戰，身為統一獅「外野三鬼」之一的陳傑憲在接受日媒專訪時也提及這位好戰友，更透露他場下不為人知的一面。

陳傑憲在接受《Sportsnavi》記者加賀一輝訪問時稱讚林安可道：「即便放眼整個聯盟，他也是非常優秀的打者。由於日本棒球的水準很高，希望他能盡快適應日本投手並打出好成績。他是個認真且勤於練習的選手，遇到低潮時也不會找藉口，而是專注於眼前的挑戰，這點讓我看他打球感到非常放心。」

請繼續往下閱讀...

28歲的林安可在2019年選秀以第一指名中選，原本期望成為二刀流的他在轉型成純打者後展現出可怕的打擊天賦，2020年以單季32轟勇奪全壘打王與新人王，去年球季僅出賽90場仍高效率繳出23轟、打擊率3成18、標準化攻擊指數（OPS+）192的屠殺表現，季末順利旅外。

談到這位小老弟，陳傑憲透露他在場下不為人知的一面：「我們遠征時總是睡同一間房。一跨出球場，他幾乎不聊棒球的事，或者該說他不想聊。對我來說他就像親弟弟一樣，我們會通電話，聊的話題也非常隨興。我很想問問他在那邊有沒有遇到困難，不論是技術上或環境設施上的問題，希望他隨時聯繫我，我們一起解決。」

由於統一獅在全壘打後時常會以跳舞慶祝，但生性害羞的林安可時常會「敷衍了事」以至於被隊友飽以老拳，陳傑憲也向西武獅呼籲：「希望在他擊出全壘打時，大家能用『嘿！嘿！』的歡呼聲為他助威。以前在統一獅時，打全壘打後要跳舞，但他很害羞，總是不太愛跳。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法