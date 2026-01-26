自由電子報
TPBL》雲豹「南洋瘋豹」主題週登場！中壢主場致敬東南亞、新住民文化

2026/01/26 19:04

南洋瘋豹主題日視覺。（桃園雲豹提供）南洋瘋豹主題日視覺。（桃園雲豹提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕TPBL桃園台啤永豐雲豹將於本週末1月31日、2月1日於中壢國民運動中心舉行主場賽事，分別迎戰新竹御嵿攻城獅與臺北台新戰神，球團特別推出「南洋瘋豹」主題週活動，結合籃球賽事與在地文化，向中壢深厚的東南亞與新住民文化致敬，同時展現雲豹球團長期深耕桃園、回饋在地的核心精神。

近年來，中壢區因產業發展與人口結構轉變，逐漸成為台灣重要的新住民聚落之一，東南亞多元文化在此落地生根，從飲食、語言到生活樣貌，皆已成為城市日常的一部分，雲豹球團本季以中壢作為第二主場據點，期盼透過「南洋瘋豹」主題週，將籃球場化為文化交流的平台，讓更多球迷看見並認識這片土地豐富而多元的樣貌。

本次主題週球團特別與 「桃園市新移民女性關懷協會」、「桃園市印尼文化交流協會」以及「桃園市多元文化導覽協會」 合作，本週六賽前將邀請來自越南新住民所組成的「越來越好舞群」進行演出，週末兩場賽事號召近百位新住民加油團進場，為雲豹熱情頑張應援，場外同時規劃泰式奶茶、生春捲、月亮蝦餅、泰式炸魷魚等東南亞特色美食攤位，讓球迷從視覺、聽覺到味覺，全方位感受南洋文化氛圍。

雲豹 TBL STORE 同步推出全新主題商品 「南洋瘋豹限定短T」，於本週末主場賽事現場正式開賣，該款短Ｔ為主題週特別設計，背後印有東南亞 11 個國家的國旗，象徵對多元文化的尊重與致敬，極具主題意義與收藏價值，而本週雲豹球員也將統一穿上「南洋瘋豹限定短T」出場熱身，讓球迷近距離感受主題商品的獨特設計，且賽後球員更將於短Ｔ上親筆簽名，並贈送給現場幸運球迷，為主場留下難忘紀念，雲豹球團誠摯邀請豹迷把握週末主場賽事期間，親臨 TBL STORE選購這款別具意義的南洋限定商品，一同將主場回憶帶回家。

此外，本次主題週也邀請到「桃園市印尼文化交流協會」謝努濃理事長代表，以及 YouTube 訂閱數超過33萬的知名頻道「Hang TV－越南夯台灣」創作者「阮秋姮」擔任兩天賽事的開球嘉賓，出身印尼西爪哇省的謝努濃理事長在臺灣落地深根超過25年，持續以實際行動積極推廣印尼文化，「Hang TV－越南夯台灣」頻道則是長期透過影音分享新住民在台生活點滴與文化交流，此次邀請兩位知名新住民代表現身雲豹主場，不僅為賽事增添亮點，也象徵體育與文化的跨界連結，讓更多人透過籃球看見新住民社群的活力與影響力。

主題週期間球團推出「南洋瘋豹優惠GO」與「豹達桃園雙重奏」兩大入場優惠方案，凡出示東南亞國家護照（越南、寮國、柬埔寨、泰國、緬甸、馬來西亞、印尼、菲律賓、汶萊、新加坡、東帝汶），即可於現場售票口享有微醺區自由區門票買一送一優惠（數量有限售完為止），而「豹達桃園雙重奏」方案則回饋在地球迷，凡出示桃園市民卡的桃園市民，每場可免費兌換門票一張（每場限量 100 名），中壢區里民當日憑身分證亦可免費兌換門票入場（每場限量 50 名）。

