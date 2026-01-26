自由電子報
日職》「龍之子」徐若熙4.7億加盟豪門軟銀 陳傑憲直言：值得感謝的是…

2026/01/26 19:43

徐若熙新賽季加盟軟銀。（資料照，記者廖振輝攝）徐若熙新賽季加盟軟銀。（資料照，記者廖振輝攝）

〔體育中心／綜合報導〕「龍之子」徐若熙在休賽季以推定3年最高總值1500萬美元（約台幣4.7億）合約加盟日職豪門球隊軟銀鷹，對此，統一獅隊長陳傑憲也表達看法，肯定徐若熙的能力，並期許他能在競爭激烈的環境中穩定發揮。

陳傑憲表示，中華職棒能夠持續有優秀投手旅外發展，是值得感謝的事情：「他不僅直球出色，變化球與控球也都非常優秀，這一點台灣的棒球迷應該都很清楚。」徐若熙過去效力味全龍6個球季，雖然實績不多，但擁有最快158公里的速球與高三振能力聞名，獲得美、日球團高評價。

針對徐若熙加盟日本職棒的豪門球隊軟銀，陳傑憲直言，軟銀是日本最具實力的球團之一，隊內競爭相當激烈：「在與對手對戰之前，必須先戰勝自己，也要在隊內競爭中脫穎而出。」他也提醒徐若熙，不必操之過急，期盼他能夠穩定發揮出自己的實力。

除了徐若熙外，陳傑憲也談到已率先赴日發展的日本火腿投手古林睿煬。古林去年對樂金鷲天一戰投出個人日職生涯首次完封勝利，更是在100球內的麥達克斯完封勝。當天統一獅恰巧因雨停賽，全隊一起透過轉播見證這場代表性的一役。陳傑憲透露，當下比自己上場比賽還緊張，教練團同樣守在螢幕前關注戰況。

陳傑憲指出，古林能在日職第一年就逐漸適應環境，與日本火腿的訓練體系與指導理念相當契合，並看好他未來的發展：「我認為他在2026年能有更好的表現。」

