MLB》未獲6.9億QO成自由身 紅襪前明星強投傳多隊有興趣

31歲明星右投吉歐里多。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕31歲明星右投吉歐里多（Lucas Giolito）在結束紅襪的賽季後，並未獲得1年2202.5萬美元（約新台幣6.9億元）的合格報價成自由身，根據今天大聯盟資深記者海曼（Jon Heyman）透露，有多支球隊對他感興趣，其中老虎是唯一被點出名字的球隊。

吉歐里多上季傷癒回歸，在紅襪投滿整季，26場先發拿下10勝4敗、防禦率3.41，145.0局投球送出121次三振，fWAR（勝利貢獻值）2.0是自2021年賽季4.1以來新高，不過他的三振能力下滑，K/9值僅7.51，創下2019年以來的新低。

請繼續往下閱讀...

季末並未獲得合格報價的吉歐里多，是自由市場上最好的投手之一，海曼提到，有「很多」球隊對他有興趣，老虎是其一。《底特律自由新聞》記者佩佐爾德（Evan Petzold）先前報導，底特律除了對吉歐里多有興趣外也關注其他自由市場先發投手，包括馬丁尼茲（Nick Martinez）與左投昆塔納（Jose Quintana）還有巴西特（Chris Bassitt）。

值得一提的是，吉歐里多與佛雷爾提（Jack Flaherty）是高中同學，若老虎簽下他的話兩人將能久違重聚。兩人生涯首度在職業賽場上對決是2021年5月26日，當時吉歐里多效力白襪，佛雷爾提效力紅雀，該場比賽由吉歐里多勝出。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法