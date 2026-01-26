自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球

經典賽》逆齡飆152KM火球！大聯盟記者點名台灣35歲牛棚好手

2026/01/26 21:45

陳冠宇。（資料照，記者陳志曲攝）陳冠宇。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣35歲左投陳冠宇日前打算婉拒經典賽台灣隊邀請，不過在總教練曾豪駒的說服下點頭，倘若他入選將寫下台灣代表隊史上首見紀錄，大聯盟資深記者摩洛西（Jon Paul Morosi）今天也在注意到此事後發文。

陳冠宇曾參加過2015、2019、2024年世界12強賽，以及2017年與2023年的世界棒球經典賽，如今再投入2026年經典賽，將成為史上首位參加過各3屆12強和經典賽的台灣選手。摩洛西表示，很高興聽到資深左投陳冠宇被納入考量，有望在2026年世界棒球經典賽擔任牛棚投手：「我還記得他在世界12強棒球賽時，精準的速球控球讓人印象深刻。」

此外，摩洛西也稱讚陳冠宇，表示35歲的他，表現不但沒有下滑，反而隨著年齡持續進化，上季效力於中華職棒總冠軍隊樂天桃猿，繳出個人生涯最佳的1.69防禦率。

擁有旅日經驗的陳冠宇，在返台後也持續進步，不僅摩洛西所說的防禦率外，他還能將自己的球速往上提升，在去年7月竟飆出生涯新高的152公里。在台灣大賽陳冠宇也展現驚人抗壓力，於G2八局下0出局滿壘時守住失分危機，最終在系列賽拿下1勝3中繼成功，是球隊得以捧盃的重要人物。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中