經典賽》逆齡飆152KM火球！大聯盟記者點名台灣35歲牛棚好手

陳冠宇。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣35歲左投陳冠宇日前打算婉拒經典賽台灣隊邀請，不過在總教練曾豪駒的說服下點頭，倘若他入選將寫下台灣代表隊史上首見紀錄，大聯盟資深記者摩洛西（Jon Paul Morosi）今天也在注意到此事後發文。

陳冠宇曾參加過2015、2019、2024年世界12強賽，以及2017年與2023年的世界棒球經典賽，如今再投入2026年經典賽，將成為史上首位參加過各3屆12強和經典賽的台灣選手。摩洛西表示，很高興聽到資深左投陳冠宇被納入考量，有望在2026年世界棒球經典賽擔任牛棚投手：「我還記得他在世界12強棒球賽時，精準的速球控球讓人印象深刻。」

此外，摩洛西也稱讚陳冠宇，表示35歲的他，表現不但沒有下滑，反而隨著年齡持續進化，上季效力於中華職棒總冠軍隊樂天桃猿，繳出個人生涯最佳的1.69防禦率。

擁有旅日經驗的陳冠宇，在返台後也持續進步，不僅摩洛西所說的防禦率外，他還能將自己的球速往上提升，在去年7月竟飆出生涯新高的152公里。在台灣大賽陳冠宇也展現驚人抗壓力，於G2八局下0出局滿壘時守住失分危機，最終在系列賽拿下1勝3中繼成功，是球隊得以捧盃的重要人物。

