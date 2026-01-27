自由電子報
體育 籃球 TPBL

TPBL》蔡宸綱生涯第2年遇撞牆期？張樹人認為有2個原因

2026/01/27 07:08

蔡宸綱。（資料照，記者林正堃攝）蔡宸綱。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL新竹攻城獅擺脫上季低迷，目前以11勝8敗暫居聯盟第2名，不過蔡宸綱本季發揮有限，若他找回手感，攻城獅將更有本錢競逐季後賽席次，總經理張樹人認為，休賽季起步較晚以及打法轉變，都是影響這位23歲前鋒表現的關鍵。

蔡宸綱大三結束就提前投入選秀，多年戰友劉丞勳本季也來到攻城獅，昔日健行雙槍在風城再度合體受到關注，劉丞勳打出狀元身手，成為新人王最熱門的人選，蔡宸綱進入生涯第2個賽季表現不盡理想，至今出賽17場，平均上場時間14分鐘，攻下3.4分、1.6籃板、外線命中率僅23.1%。

蔡宸綱是備受期待的年輕本土鋒線，去年夏天接受瓊斯盃洗禮，後續也進入世界盃男籃資格賽名單，不過例行賽發揮差強人意，張樹人提到，蔡宸綱在休賽季兩度有國家隊的行程下，較慢開始適應球隊本季的全新系統，可能也因此受到影響，「小綱從國家隊回來後膝蓋開刀（切除細胞瘤的小手術），我們去日本打友誼賽他也沒有去，沒有在一開始就磨合適應、錯過開季，比較可惜一點。」

張樹人也提到，攻城獅本季外援配置以大洋將為主，蔡宸綱要從4號位轉到3號位，還在適應角色轉變，「這不是他以前的打法，可能還沒有那麼習慣，但我覺得打法轉變是其次，主要還是他休賽季起步較晚、跟著球隊的時間不夠長，但他最近一個月來與助理教練進行很多討論，從影片也可以看出有慢慢在改變，我相信是可以期待的。」

