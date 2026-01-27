自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》巨人2年6.5億約簽金手套外野巴德 領35億的李政厚可能要移防

2026/01/27 07:44

巴德。（資料照，路透）巴德。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）報導，舊金山巨人以2年總值2050萬美元合約（約新台幣6.5億），簽下金手套外野手巴德（Harrison Bader），預計將讓他擔任中外野手。而南韓外野手李政厚有可能要移防至右外野。

現年31歲的巴德是右打者，曾在2021年摘得國聯外野金手套獎，上季待過雙城和費城人，整季出賽146場，交出17轟、54分打點，打擊率2成77成績，整體攻擊指數（OPS）為0.796創9年大聯盟生涯新高，另跑出11次盜壘成功。

《ESPN》報導，2025年賽季巨人隊中外野手群的出局製造值（Outs Above Average，OAA）為「-18」，與金鶯隊並列全大聯盟最差。巴德有望成為巨人隊新賽季的中外野手，可能會讓防守範圍表現欠佳的李政厚移防右外野。

現年27歲的李政厚是在2023年12月以6年1.13億美元（約新台幣35億）加盟巨人，菜鳥年只打37場就因傷報銷，去年出賽150場，交出8轟、55分打點，打擊率2成66表現，OPS為0.734。李政厚上季的OAA值為「-5」。

李政厚。（資料照，美聯社）李政厚。（資料照，美聯社）

