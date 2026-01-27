經典賽》太空人傳不讓「阿土伯」艾圖維打WBC 官網點出原因

艾圖維。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕根據太空人官網記者麥克泰嘉特（Brian McTaggart）報導，據消息人士指出，太空人隊將不會讓當家球星「阿土伯」艾圖維（Jose Altuve）代表委內瑞拉參加3月的世界棒球經典賽，

艾圖維上週在球迷活動中表示，希望能代表委內瑞拉參加今年的經典賽。而委內瑞拉的總教練是太空人隊首席教練培茲（Omar Lopez），他在去年12月的冬季會議中提到，若艾圖維代表委內瑞拉出戰，希望他能守二壘、並打第三棒。

太空人官網指出，太空人隊不讓艾圖維參加經典賽的原因，是他曾在2023年經典賽中受傷。當時艾圖維被觸身球打中，造成右手拇指骨折，並接受手術，因此缺席該年太空人前43場的例行賽，艾圖維直到2023年5月中旬才歸隊。艾圖維在2023年賽季交出0.311/0.393/0.522的打擊三圍，貢獻17轟、51分打點。

艾圖維去年一度移防至外野，最後仍重回熟悉的二壘防區，但艾圖維在去年例行賽最後兩週飽受右腳痠痛所苦，並在11月動手術，艾圖維在美國時間上週六表示，目前身體狀況是百分之百健康。

現年35歲的艾圖維上季出賽155場，交出26轟、77分打點，打擊率2成65的表現，整體攻擊指數（OPS）為0.771。

