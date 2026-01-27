自由電子報
NBA》單月兩度轟出50分差！黃蜂血洗七六人再現17年前紀錄

2026/01/27 08:58

米勒砍下全場最高30分，幫助黃蜂以大分差擊敗七六人。（美聯社）米勒砍下全場最高30分，幫助黃蜂以大分差擊敗七六人。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕賽前排名倒數第4的黃蜂，今日在主場火力全開，繳出這個月第2次將領先分差拉開至50分的表現，終場以130：93血洗來訪的七六人，達成本季首次的3連勝。

首節黃蜂靠著6成命中率小幅領先對手，但隨即展現強大砲火，在第2節攻下多達41分，易籃後則靠著米勒（Brandon Miller）維持火力，個人在第3節三分外線5投4中，總計7投6中外加3罰爆砍19分，再度打出單節40分的表現，讓球隊前3節打完呈現109：59的超狂分差，最後末節給予板凳球員上場空間，輕鬆收下本場比賽。

黃蜂在11日面對爵士的比賽一度領先57分，最終以150：95輕鬆取勝，今日再度將領先分差突破50大關，也成為繼2009年2月的太陽後，又有球隊在單月兩場不同的比賽皆達成50分領先分差的球隊。

黃蜂5名先發得分皆上雙，米勒攻下30分全場最高，庫尼普爾（Kon Knueppel）與迪亞巴特（Moussa Diabaté）都拿下12分，「球三弟」小波爾（LaMelo Ball）進帳11分，布里吉斯（Miles Bridges）也有10分入袋。

七六人部分，烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）拿下全隊最高17分，麥肯（Jared McCain）與葛林姆斯（Quentin Grimes）分別攻得16分與14分，而當家少主馬克西（Tyrese Maxey）全場12投僅3中拿下6分。

