棒球》前塞揚強投沒球打？鮑爾可能不回日職 要轉戰韓職難度高

2026/01/27 09:41

鮑爾。（資料照，美聯社）鮑爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕去年效力日職橫濱DeNA的前塞揚強投鮑爾（Trevor Bauer），休賽季成自由身。傳出可能鮑爾不會在2026年賽季回到日職，鮑爾的經紀人瑞秋（Rachel Luba）在社群媒體X上回文，鮑爾現階段目前沒有允球與日職球隊簽約，「如果情況改變，日職各隊已要求我們通知他們。」

鮑爾曾在2023年加入橫濱隊時，交出10勝4敗、防禦率2.76的成績，共投130.2局賞130次三振。鮑爾在2024年轉戰墨西哥聯盟，去年重返橫濱隊，未料鮑爾身手衰退，整季出賽21場，戰績4勝10敗、防禦率4.51，共投133.2局賞119次三振，挨15發全壘打，被打擊率2成66，每局被上壘率（WHIP）1.37，最後也沒有進入球隊季後賽名單。

韓媒《OSEN》報導，鮑爾現階段也很難轉戰韓職（KBO）賽場，目前韓職10支球隊都已經完成與外籍投手的簽約，鮑爾或許能在球季中作為短期洋將身分獲得機會，但他的實力大不如前，而且場外性格爭議，恐怕沒有哪支球隊會簽下他。幾年前曾有一支韓職球隊考慮網羅鮑爾，但基於這些原因，讓球隊放棄簽下鮑爾的計畫。

鮑爾曾是2020年國聯塞揚獎得主，生涯在大聯盟10個賽季，累積83勝69敗，平均防禦率3.79，合計賞1416次三振。

鮑爾在2021年2月與道奇簽3年1.2億美元合約，但他在該年6月捲入性暴力事件後，遭大聯盟默契封殺，鮑爾在2023年1月遭道奇釋出。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

