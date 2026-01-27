自由電子報
棒球 MLB

經典賽》曾助美國隊奪冠 10屆三壘金手套艾倫納多將為波多黎各出征

2026/01/27 09:00

艾倫納多。（圖取自大聯盟官方X）艾倫納多。（圖取自大聯盟官方X）

〔體育中心／綜合報導〕休賽季被紅雀交易至響尾蛇的10屆三壘金手套艾倫納多（Nolan Arenado），根據大聯盟官方社群媒體X宣布，艾倫納多將代表波多黎各參加今年3月的世界棒球經典賽。

現年34歲的艾倫納多本身擁有波多黎各和古巴的血統，他是2017年經典賽美國隊奪冠成員，2023年經典賽同樣代表美國隊出賽，當時美國隊在決賽中敗給日本，獲得亞軍。

不過，艾倫納多近年攻擊表現下滑，上季在紅雀隊出賽107場，交出12轟、52分打點，打擊率2成37、整體攻擊指數（OPS）0.666都是生涯最差。

波多黎各總教練是前紅雀明星捕手莫里納（Yadier Molina），他先前受訪時透露有11名大聯盟選手將代表波多黎各參加經典賽，除了艾倫納多外，還有大都會明星游擊手林多（Francisco Lindor）、太空人游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）、剛加入道奇隊的明星終結者狄亞茲（Edwin Diaz）、藍鳥右投貝里歐斯（Jose Berrios）、巨人外野手拉莫斯（Heliot Ramos）、資深捕手馬度納多（Martín Maldonado）、剛加入雙城的捕手卡拉提尼（Victor Caratini）、 老虎明星游擊手巴耶茲（Javier Baez）、洋基後援右投克魯茲（Fernando Cruz）。

艾倫納多。（資料照，法新社）艾倫納多。（資料照，法新社）

