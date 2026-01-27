自由電子報
經典賽》日本隊29人名單唯獨無樂天球員 12強國手辰己涼介等人都落選

2026/01/27 10:43

辰己涼介。（資料照，記者陳志曲攝）辰己涼介。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕第6屆世界棒球經典賽將在3月登場，日本隊昨天再公布10位選手，目前確定有29人，還有1人尚未公布。但已公布的29人名單中，日職12隊中唯獨沒有樂天金鷲的選手。

日本隊先前已經公布19名國手名單，昨天再公布10人，包含效力道奇的王牌右投山本由伸、小熊強打鈴木誠也，剛加盟白襪的村上宗隆、剛加入的藍鳥岡本和真，以及中日龍右投高橋宏斗、歐力士王牌左投宮城大彌和25歲左投曽谷龍平，日本火腿右投北山亘基、廣島鯉魚內野手小園海斗、養樂多35歲資深捕手中村悠平。

2024年世界棒球12強賽的日本隊，當時有4名樂天金鷲選手入選國家隊，包含外野手辰己涼介、後援右投藤平尚真、左投早川隆久、內野手村林一輝，這4人無緣今年進經典賽日本隊代表隊。

辰己涼介是2024年的太平洋聯盟安打王，但去年打擊表現下滑，兩度被登錄抹消，整季打擊率2成40是近4年最差，有7轟、32分打點，整體攻擊指數（OPS）為0.666。不過，辰己涼介連5年摘得洋聯外野金手套。

藤平尚真上季出賽62場是生涯單季最多，拿到2勝2敗、防禦率2.11，貢獻21次中繼成功、12次救援成功，共投59.2局賞66次三振。去年11月的日韓交流賽，藤平尚真當時也是日本隊成員。

早川隆久去年先發12場，只交出2勝8敗、防禦率4.35的成績；村林一輝上季出賽137場，有3轟、51分打點，打擊率2成81的表現。

藤平尚真。（資料照，記者林正堃攝）藤平尚真。（資料照，記者林正堃攝）

