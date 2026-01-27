MLB》因釀酒人王牌交易案被送走 前大都會兩大物力拚爭取新賽季席次

威廉斯。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕大都會上周透過交易送走投手斯普羅特（Brandon Sproat）與內外兼修的威廉斯（Jett Williams）兩位大物，換來釀酒人王牌投手佩洛塔（Freddy Peralta）與可先發可後援的邁爾斯（Tobias Myers），兩位年輕好手盼望轉戰新球隊後都能搶下位置。

目前22歲的威廉斯，在小聯盟4個球季出賽294場，繳出.256/.388/.439的打擊三圍，外帶31發全壘打與117分打點，而他在今天接受訪問時，談到自己被交易的當下嚇了一跳，「直到今天我還是有點不敢置信，但當我聽到有關釀酒人隊的種種好事後，我就變得更加興奮了。」

請繼續往下閱讀...

在大聯盟還1場未打過的威廉斯，在小聯盟的守備位置以游擊手為主，但也能勝任二壘與中外野的防守工作，今年轉戰新球隊後會鎮守在哪個守位，他也表示會視球隊需求，「二游跟中外野我都能夠勝任，我守這些位置已經很多場早就能自然應對，對我來說只要能上場，我其實不太在意要守哪個位置，只要能幫助球隊贏球就好。」

威廉斯持續補充道：「現在就是把重點放在每天準備好自己，雖然目前來看新賽季主要會守游擊，但我會抱持開放的心態，不管被放在哪個位置我都會去打。」

另一位被交易的大物投手斯普羅特，去年首度登上大聯盟留下4場出賽，獨立防禦率（FIP）2.80、ERA+85，主要以先發角色培養的他，也希望能在釀酒人爭取一席先發輪值，「這4場比賽讓我先適應了一下大聯盟，現在我知道那種比賽是什麼感覺、現場氛圍會是如何，進入春訓時腦中就能夠預先有這些想法了。」

斯普羅特。（資料照，法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法