MLB》曾打過中國隊、去年K9值高達14 紅襪華裔左投將參加大聯盟春訓

〔體育中心／綜合報導〕波士頓紅襪隊日前公布非40人名單的大聯盟春訓邀請名單，包含有曾代表中國隊打經典賽資格賽的華裔左投吳昌晨（Jeremy Wu-Yelland），以及曾在2019年12強對上台灣隊大殺四方的火球男宋恩（Noah Song）。

現年26歲的吳昌晨去年待在小聯盟高階1A和2A，他在2A出賽18場都是後援，交出2勝、防禦率3.18的成績，各有2次的救援成功和中繼成功，共投34局賞51次三振，被打擊率1成93，每局被上壘率為1。吳昌晨去年在小聯盟的K/9值高達14；此外，吳昌晨也是去年3月經典賽資格賽中國隊的成員。

現年28歲的宋恩曾在2024年3月動Tommy John手術（手肘韌帶移植手術），讓他因此缺席2024年賽季。宋恩去年待過新人聯盟、1A、高階1A、2A、3A，整年出賽31場有4場先發，拿到3勝1敗、防禦率4.58，有2次中繼成功、1次救援成功，共投55局賞61次三振，每局被上壘率為1.49。

另外，受邀參加紅襪隊大聯盟春訓的非40人名單選手中，還有內野手羅梅洛（Mikey Romero）。這位22歲新星是去年紅襪農場排名第6的潛力新秀，去年待在小聯盟2A和3A，整季交出17轟、76分打點，打擊率2成45的表現。

The #RedSox have added fourteen non-roster invitees to the team’s 2026 Spring Training roster: pic.twitter.com/UrE4uCuYG4 — Red Sox （@RedSox） January 23, 2026

