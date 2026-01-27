新竹縣首辦街頭3x3足球賽 12～75歲、共逾百隊參與

新竹縣政府教育局表示，「三人制街頭足球」以小場地、快節奏、高互動為核心特色，能有效利用社區公共空間。（新竹縣政府提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕台灣足球運動人口逐漸增加，其中新竹縣市踢足球的人口成長快速。新竹縣政府攜手中華民國大師運動協會推廣足球，日前並舉辦第一屆「新竹縣社區街頭超級盃3x3足球賽」，吸引了近百支隊伍參加，期能透過靈活的街頭足球形式，推廣全民運動到基層社區。

縣府教育局表示，「三人制街頭足球」以小場地、快節奏、高互動為核心特色，其賽制彈性、不受標準足球場地限制的優點，能有效利用社區公共空間，大幅降低民眾參與運動的門檻。特別是今年6月適逢世界盃足球賽熱潮，縣府期望透過街頭足球的形式提升參與度，擴大足球運動人口，讓足球運動真正融入縣民的日常生活。

新竹縣社區街頭超級盃3x3足球賽由縣府與國立體育大學、中華民國大師運動協會共同主辦，賽事吸引了從12歲至75歲的球員、共107隊535人共襄盛舉，年齡跨度之大，充分展現了3人制足球規則簡單、環境友善且適合全齡參與的特性，是推動社區全民運動的理想項目。

縣長楊文科特別感謝中華民國大師運動協會的用心規劃，並接受該協會捐贈的100顆足球。這批足球將提供給縣內各級學校及社區協會使用，為基層足球運動的紮根與推廣注入重要助力。

教育局長蔡淑貞表示，將持續配合中央運動部全民體育署的政策，積極結合民間團體的力量，逐步推動社區小型足球場的設置與修繕。縣府計劃透過提升場地使用效益，打造更友善的運動環境，同時促進足球運動與相關運動產業的協同發展。

