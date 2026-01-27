自由電子報
體育 網球

澳網》莎巴蓮卡送蛋橫掃美國新星 球后連續4年挺進4強

2026/01/27 11:51

莎巴蓮卡。（歐新社）莎巴蓮卡。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕當今世界球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）火力全開，跨盤連下9局，6：3、6：0「送蛋」橫掃18歲美國新星約維琪（Iva Jovic），白俄羅斯頭號種子連續4年挺進澳洲網球公開賽女單4強。

當地熱浪來襲，週二比賽時氣溫來到攝氏38度，莎巴蓮卡在拉沃中央球場速戰速決，不到90分鐘直落2出線，這是她繼前役淘汰加拿大19歲好手姆博珂（Victoria Mboko）後，再度給新生代震撼教育。面對自1998年大威廉絲（Venus Williams）以來最年輕的澳網8強後輩約維琪，球后次盤3：1起連得9局強勢出線：「這些青少年球員最近幾輪給我帶來不小挑戰，這是場艱苦的比賽。別只看比數，其實一點也不輕鬆。她打得太棒了，把我逼到更高水準，我對勝利非常高興。」

手握大滿貫女單4冠的莎巴蓮卡，2023、2024年曾在墨爾本公園締造2連霸，本屆她已5連勝、1盤未失，下個對手則為美國第3種子高芙（Coco Gauff）單挑烏克蘭12種子斯維托麗娜（Elina Svitolina）的勝方。加上前站布里斯本掄元，開季已10連勝的她，期許朝連續第4年決戰邁進，挑戰第3座澳網金盃。

