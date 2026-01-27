經典賽》冠軍已是囊中物？ 韓媒質疑日本隊監督答非所問

日本隊總教練井端弘和。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／綜合報導〕經典賽日本隊昨再公布10名入選國手，目前正選30人名單只差1人尚未公布，但包含8名大聯盟球員已是歷屆最多，而日本隊監督井端弘和昨在接受媒體提問「名單中聚集很多大聯盟球員」時的回應，則遭到韓媒質疑答非所問，因為他表示：「我認為只有奪冠這一條路，只會堅持勝利。」

「朝鮮體育報」今以「WBC冠軍已經到手了嗎？對於大聯盟球員很多的提問，總教練給出離題的回答：只會堅持勝利」為題報導，指出日本隊在昨天公布只差1人的最終名單後，帶給外界一種「不奪冠都說不過去」的氛圍。除了在2023年經典賽率隊奪冠的大谷翔平早已確定參賽，昨再公布山本由伸、鈴木誠也、岡本和真和村上宗隆等4名旅美球員後，更讓陣中已有多達8名現役大聯盟球星，在這樣狀況下，井端弘和所承受的壓力可想而知。

請繼續往下閱讀...

50歲的井端弘和在上屆經典賽就擔任日本武士隊監督，這次要率隊完成連霸，他在前年世界12強賽冠軍賽日本隊不敵台灣後，在WBC掌兵符的壓力更大，昨在東京市內飯店召開記者會宣布最新確認的10名國手時，面對媒體首先拋出「聚集許多大聯盟球員」提問時，他卻直接回應：「我只認為只有奪冠這一條路，只會堅持勝利。」如此堅決的回答，也被媒體解讀為他承受極大的奪冠壓力。

井端更進一步強調：「這是能夠檢驗日本水準提升到什麼程度的機會，我心中只有想要在那裡贏球的念頭。」剩下的最後 1 個名額，外界預料將落在紅襪外野手吉田正尚身上，若他確定加入，本屆日本隊最終名單中，大聯盟球員將多達9人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法