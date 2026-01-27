經典賽》日本隊誰能「保護」大谷翔平？ 近藤健介笑說：壓力大...

近藤健介（左）、大谷翔平（右）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2026年經典賽3月開打，道奇日本巨星大谷翔平將與前日本火腿戰友、軟銀鷹MVP球星近藤健介再度於國家隊當隊友，近藤健介今天參加在福岡市參加一場脫口秀活動，他坦言不太想打大谷後面一棒的棒次。

日媒《Full-Count》報導，近藤健介與前軟銀球星五十嵐亮太一起參加脫口秀，談到日本隊打線時，被問到「想打第幾棒」，近藤對此表示，「個人覺得打第一棒很有趣。」接著他說明，「那是能清楚自己任務的棒次，重點是上壘，然後把機會給下一棒。」

近藤健介提到，美國隊將會派出兩個聯盟的塞揚強投出賽，「投手水準和上屆完全不同，既期待也有點不安。」

近藤健介指出，個人覺得最重要的是大谷翔平後面的那一棒，「（鈴木）誠也、村上（宗隆）、岡本（和真），大概這幾人應該能打。」近藤健介也笑說，自己不想排在大谷翔平後面一棒的棒次，「壓力太大了，那個位置交給大聯盟球員吧。」

大谷翔平上季例行賽選到109次保送，其中有20次敬遠排全大聯盟第三多。去年季後賽期間，大谷翔平選到16次保送，其中被敬遠9次。

日本隊與台灣隊、南韓隊、澳洲隊、捷克隊同為C組，分組取前二晉級複賽。

