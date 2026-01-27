NBA》終於贏了！柯瑞、嘴綠都休兵 灰狼痛宰殘陣勇士終止5連敗

藍道（中）。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕灰狼今天迎戰殘陣勇士，藍道（Julius Randle）繳出全隊最高18分，加上海蘭德（Bones Hyland）進帳17分，率隊以108：83終止5連敗。

由於背靠背出賽，勇士今天多名主力休兵，包含一哥柯瑞（Stephen Curry）、D.格林（Draymond Green）、哈佛德（Al Horford）和莫爾頓（De’Anthony Melton）都沒有打，由穆迪（Moses Moody）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）領軍出擊；灰狼方面，愛德華茲（Anthony Edwards）今天也休兵。

即便少了大批主力，勇士在首節還是打得很有競爭力，僅以1分小幅落後，只是第2節被對手打出一波32：18攻勢，半場打完勇士暫時以38：53落後。

勇士上半場沒有任何罰球，團隊命中率僅38%，波斯特、波傑姆斯基8分最高；灰狼方面，團隊命中率5成，藍道拿下13分全場最高。

灰狼下半場持續擴大領先，第4節開局靠著迪文森佐（Donte Divincenzo）連續三分球，擴大到超過20分優勢，勝負大致底定後，兩隊也讓板凳球員輪流上陣。

灰狼今天團隊命中率46%，藍道拿下18分、7籃板，替補上陣的海蘭德17分、7籃板、5助攻；勇士方面，波斯特13分全隊最高，波傑姆斯基12分、7籃板次之。

海蘭德。（美聯社）

